Le duel très attendu de cette 13ème journée de Pro D2 entre Nevers et Mont-de-Marsan a tourné à l'avantage des Jaunets ce vendredi soir, au Stade du Pré Fleuri, 25 à 16. Les Montois, trop imprécis dans la zone de vérité, ont tout tenté pour obtenir le point de bonus défensif. Mais les hommes de Patrick Milhet ont payé leurs petites erreurs et repartent finalement de ce déplacement sans rien.

On s'attendait à un duel âpre entre Nevers et Mont-de-Marsan, et on n'a pas été déçus ! Défaits le week-end dernier, les deux clubs avaient à cœur de vite retrouver la victoire, qui plus est contre un adversaire direct au top 6. Dès lors, cette rencontre au Pré Fleuri avait tout d'un choc au sommet de cette Pro D2 édition 2023/2024.

Et dès les premières minutes de jeu, le ton est donné. Montois et Neversois se portent à l'attaque, et ont tour à tour l'opportunité d'ouvrir le score. Mais ce sont bien les défenses qui prennent à chaque fois le dessus. Plus incisifs pendant la première demi-heure, ce sont finalement les visiteurs qui ouvriront le score, par l'intermédiaire de Yoann Laousse Azpiazu (0-3, 22').

Plus d'informations à suivre...