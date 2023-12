Au milieu du match nul historique de Bayonne au Munster, Rémy Baget a été irrésistible sur la pelouse de Thomond Park. À l'inverse, Tadhg Beirne et Konstantin Mikautadze ont été trop imprécis.

Les Tops

Rémy Baget

L'ailier bayonnais avait du feu dans les jambes en Irlande. Intenable ballon en main, Rémy Baget a été un poison constant dans la défense rouge. Auteur de plusieurs percées saignantes, l'ailier français a surtout été à la conclusion de deuxième essai de l'Aviron, permettant aux Basques de revenir à égalité. Une performance étoilée pour celui qui disputait, comme tant de ses coéquipiers, son premier match de Champions Cup.

Tevita Tatafu

Première mêlée du match copieusement dominée par Bayonne et l'axe droit mené par Tatafu. Le pilier droit bayonnais a également avancé sur chacune de ses charges. Le Tonguien aurait même pu être à l'origine du premier essai de l'histoire de Bayonne en Champions Cup, mais Konstantin Mikautadze a hélas commis un en-avant.

Shay McCarthy

L'ailier irlandais a été sevré de ballons, mais Shay McCarthy a su frapper sur sa seule occasion. En tout début de match, le virevoltant Munsterman s'est chargé de tout pour marquer le premier essai de la partie avec un crochet intérieur, un raffut et un beau plongeon pour lancer les hommes de Limerick.

Jack Crowley

Le jeune demi d'ouverture irlandais était attendu par la Red Army de Limerick. Titulaire indiscutable à l'ouverture du Munster depuis la saison dernière, le numéro 10 a parfaitement dicté le tempo de la rencontre. Avec un 100% face aux perches, Jack Crowley a été à la hauteur de l'enjeu à l'inverse de certains de ses coéquipiers. Malgré son drop manqué en fin de partie, le jeune irlandais a été le meilleur Munsterman de la soirée.

Les Flops

Konstantin Mikautadze

Le deuxième ligne bayonnais a été trop imprécis au Munster. coupable d'un en-avant qui aurait pu amener le premier essai de Cheikh Tiberghien. Pénalisé en début de match sur une position de hors-jeu, Konstantin Mikautadze s'est également rendu coupable d'une faute en touche largement évitable.

Tadhg Beirne

Taulier du Munster, le deuxième ligne irlandais n'a pas livré le meilleur match de sa carrière. Plus que transparent dans le jeu courant et dans le jeu d'attaque, le solide Munsterman a notamment balancé une passe trop haute et qui s'est finie dans les tribunes alors que les hommes de Limerick étaient à cinq mètres de la ligne.