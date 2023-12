En conférence de presse, le troisième ligne varois a analysé le revers de Toulon face à Exeter (18-19). Il a regretté un manque d’adaptation aux règles et a pointé des failles stratégiques.

Qu’est-ce qu’il a manqué à Toulon ?

C’est une grosse frustration. On a été consistants, dans l’énergie mais peut-être pas dans l’application et la stratégie. C’est le haut niveau, c’est comme ça. On doit apprendre (il le répète deux fois, NDLR). Ça se joue sur des détails. C’est bateau de dire ça, mais c’est la vérité. C’est dur ce soir. Ça fait de la peine pour les gens qui sont venus nous voir.



Qu’avez-vous pensé de l’arbitrage ?

C’est un autre arbitrage que le Top 14. Est-ce qu’on s'est bien adapté ? Peut-être pas. Ça se joue à une décision, on n’aurait pas dû leur laisser l’opportunité de gagner le match comme ça. Ça se passe comme ça à la fin... Ce n’est pas la même chose qu’en Top 14.



La sortie de Baptiste Serin a été un tournant important. Avez-vous senti l'affolement sur le terrain ?

Ce n’est pas une excuse. C’est un fait de jeu. On doit être préparés à des faits de jeu. C’est un match de rugby, il peut y avoir des scénarios. Ça a impacté l’équipe. On ne peut pas faire revenir Ben (White, NDLR). Ce n’est pas le même format sur le coaching. C’est une réorganisation à faire. On s’organise différemment. On doit avoir plus de repères. On le sait, ce n’est pas une excuse. C’est un fait de jeu.

Le règlement sur les changements est différent…

Je ne suis pas politique. J’aime pas trop me mêler de tout ça. C’est particulier. Pierre (Mignoni, NDLR) en parlerait mieux que moi. Quand tu gères une équipe, les faits et le spectacle, c’est particulier de ne pas faire entrer un neuf. S’ils ont laissé comme ça, il faut leur demander leur vision. Je n’ai pas grand-chose à ajouter.



À l’heure de jeu, vous avez refusé les points pour aller en pénaltouche. Avez-vous des regrets ?

Je n’ai pas de regret. Ce n’était pas une pénalité aisée. On a pris les points à 14 car on voulait laisser courir le chronomètre. Ça nous permettait de faire à maul à cinq mètres de l’en-but. J’assume mon choix. Sur le maul, je ne sais pas où il passe, ni comment il le fait.



Toulon était sur une dynamique impressionnante. Est-ce un gros coup d’arrêt ?

Si vous parlez de la dynamique de succès, c’est un fait. Il faut montrer qu’on est costaud. Je ne suis pas inquiet. On sait d’où l’on vient. Ça ne change rien, ça nous met les yeux en face des trous. Ça fait longtemps que l'on n'avait pas joué un match de ce niveau-là. Ça doit nous permettre d’avancer. Je ne suis pas inquiet. La réaction après Perpignan a été magnifique. C’est une fierté, ça faisait longtemps qu’on n'avait pas vu ça à Toulon avec tous ces jeunes et les autres qui amènent quelque chose au groupe. On a les pieds sur terre après ce revers à la maison. Ça sera un moteur pour la suite.