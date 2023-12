ProD2 - Succès de Béziers à Biarritz (17-20) à Aguiléra dans un final à suspens. Dominateurs lors du premier acte, les Héraultais ont résisté au retour des Basques qui viendront mourir à quelques unités après avoir tenté la pénaltouche de la victoire. Première victoire de Béziers à l'extérieur cette saison tandis que les Biarrots concèdent une dangereuse 4 ème défaite consécutive.

Béziers remporte la mise face à Biarritz au Stade Aguiléra (17-20) pour le compte de la 13 ème journée de championnat de ProD2.

Entre deux équipes aux dynamiques opposées, les Biarrots désiraient ardemment reprendre le fil de résultats en dents de scie face à des Biterrois plutôt euphoriques ces dernières semaines. Avec l'intenable Marques à la baguette, Béziers démarrait en trombe avec une interception maline du demi de mêlée visiteur pour chiper le ballon à Pagès et marquer au pied des poteaux (0-7, 4 ème). Les Basques répondront dans la foulée, suite à une belle action au large, récompensée par la pénalité de Jonas (3-7, 13 ème). Pas de quoi perturber les hommes de Pierre Caillet qui n'hésiteront pas à mettre du rythme malgré la pluie diluvienne et trois nouveaux points de Marques pour faire gonfler le score (3-10, 17 ème).



Les locaux hissaient sensiblement leur niveau, les avants proposant plusieurs charges salvatrices dont la dernière d'Augry suffisante pour marquer l'essai en force (8-10, 21 ème). Les Biarrots prennent un peu plus confiance, les lignes arrières se distinguent permettant à Jonas d'avoir l'opportunité de rajouter trois unités supplémentaires, suite à un hors-jeu sur un repli adverse (11-10, 30 ème). Un avantage de courte durée, Francoz ayant hérité d'un carton jaune après une série de fautes sur ballons portés. La sanction sera immédiate avec un maul massif et Koen envoyé sur orbite par la puissance de ses coéquipiers (11-17, 33 ème). Béziers vire en tête à la pause avec 6 points d'avance tandis que Biarritz devait assurément se rebiffer pour inverser la tendance.

La résilience biterroise

Revenus avec d'autres intentions, les locaux multipliaient les offensives tout en grappillant le tableau d'affichage au fur et à mesure de la rencontre. L'arrière Jonas rajoutant deux pénalités dans l'escarcelle pour permettre au BOPB de revenir à égalité à l'heure de jeu (17-17, 62 ème). Alors que les Biterrois concédaient les fautes sans pouvoir parvenir à contrarier l'envie locale, les joueurs locaux perdaient malgré tout le fil face à une défense biterroise toujours aussi dense. Physiquement mieux, les hommes de Pierre Caillet reprenaient le contrôle du jeu et se projetaient plus fréquemment dans la moitié de terrain adverse. Marques empilant une nouvelle pénalité après un bon travail de ses avants (17-20, 67 ème).

La fin de match sera dantesque, les Biarrots ayant de multiples occasions de scorer mais le courage biterrois faisait front, tant bien que sur les phases statiques qu'en infériorité numérique après le carton jaune adressé à Madigan. La dernière action sera symptomatique alors que la pénalité du score de parité était dans les cordes mais un ballon tombé au sol sur le maul sonnera le glas des derniers espoirs biarrots.

Biarritz s'enfonce dans les profondeurs, avec quelques unités d'avance sur le premier barragiste angoumoisin. De quoi donner du travail au nouvel arrivant Simon Mannix. Pour Béziers, le déclic à l'extérieur s'est enfin produit, eux qui étaient dans la quête d'un premier succès loin de leurs bases. L'ASBH confirme ses excellentes dispositions et s'affirme comme un outsider plus que jamais crédible à la qualification.