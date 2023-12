Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la 13e journée de Pro D2 et la rencontre entre Biarritz et Béziers. Coup d'envoi à 19h30.

Biarritz, quatorizième au classement, doit gagner pour se rassurer et remonter au classement. Béziers est quatrième et veut poursuivre sa bonne dynamique du moment. Le coup d'envoi sera donné à 19h30.