Direct. Champions Cup. Connacht - Union Bordeaux-Bègles : suivez le premier match de Champions Cup

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la 1e journée de Champions Cup et la rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Connacht. Coup d'envoi à 21h00.

C'est le début de cette Champions Cup nouvelle version, l'Union Bordeaux-Bègles se déplace chez les Irlandais du Connacht. Pour ce match Yannick Bru a décidé d'aligner une grosse équipe avec Damian Penaud à une aile et Matthieu Jalibert à l'ouverture. Mack Hansen et Bundee Aki sont alignés pour le Connacht. Ce match aura lieu au Sportground et sera arbitré par Karl Dickson.