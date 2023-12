Titularisé au centre face à Clermont, Mark Bennett va connaître son premier match au stade Marcel-Michelin. Passé par les Espoirs de l'ASM entre 2011 et 2012, le centre d'Édimbourg a été freiné par une énorme blessure au genou et veut marquer son retour en Auvergne, onze ans après.

29 août 2011. À peine arrivé à Clermont, Mark Bennett subit une rupture des ligaments croisés lors d'un simple entraînement. Le centre écossais n'a pas joué pas une seule rencontre professionnelle malgré des qualités évidentes montrées chez les Espoirs. À seulement dix-sept ans, la pointe de vitesse et les appuis déroutants du natif de Cumnock, à l'est de l'Écosse, terrorisaient alors les adversaires des jeunes clermontois. Douze ans après cette terrible blessure, Mark Bennett est passé par Glasgow, avant de rejoindre Édimbourg. Entre-temps, le centre écossais a porté vingt-neuf fois le maillot du XV du Chardon.

Ce vendredi, il sera titulaire au centre de l'attaque d'Édimbourg et foulera la pelouse du stade Marcel-Michelin pour la première fois de sa carrière, les souvenirs plein la tête. "À l'époque, au printemps 2011, mon agent était le même que Jason white (NDLR : deuxième ligne écossais de Clermont entre 2009 et 2012) et la connexion s’est vite faite avec l'ASM. J’avais dix-sept ans et j’avais la chance de rejoindre l’un des meilleurs clubs d’Europe avec beaucoup d’histoire. C’était une opportunité de jouer aux côtés de superstars comme Aurélien Rougerie, Wesley Fofana ou Sitiveni Sivivatu".

Mark Bennett, ici avec les Espoirs de Clermont.

Cela reste une énorme cicatrice

Au milieu de l'escouade gargantuesque de Vern Cotter, Mark Bennett disputa deux matchs amicaux au cœur de l'été 2011, avant de se blesser gravement. Douze ans plus tard, ce triste épisode résonne encore dans la tête de l'Écossais. "Cela reste une énorme cicatrice car c’était ma première vraie grosse blessure. C’était vraiment dur, je ne comprenais pas ce qu’il se passait, mais je me rappelle que les kinés m’ont bien soigné. Aujourd'hui, mes genoux sont plus forts que jamais grâce à eux (rires). Et mon expérience à Clermont m'a appris une chose : le professionnalisme. Jusqu'ici, je vivais chez mes parents, et du jour au lendemain je devais tout faire tout seul, qui plus est dans un club d'élite et ultra-professionnel".

Mark Bennett a donc traversé la saison 2011-2012 entre l'infirmerie, et des belles performances avec les Espoirs en fin de saison. Le jeune centre avait alors été grandement épaulé par Jason White. Fort de 77 sélections avec le XV du Chardon, le deuxième ligne écossais avait littéralement pris sous son aile celui qu'il considérait "comme son fils". "Jason était un grand mentor pour moi. Je ne le connaissais pas humainement avant de signer à Clermont. Mais c’était comme un père, il m’apportait le repas tous les dimanches (rires), il veillait sur moi en quelque sorte !" poursuit Bennett, dont l'aventure clermontoise s'est conclue à l'été 2012, avec un départ pour Glasgow. "Le club m'a contacté, j'étais encore très jeune mais je sentais que là-bas, j'allais pouvoir devenir professionnel. J'ai quitté l'ASM, mais peut-être qu'une nouvelle opportunité se représentera dans le futur !".

Jason White a porté le maillot de Clermont pendant trois saisons. Jean Paul Thomas / Icon Sport - Jean Paul Thomas / Icon Sport

Bennett aux côtés de Falgoux et Jedrasiak

Ce vendredi, Mark Bennett retrouvera certains ex-coéquipiers de la classe 2011 des Espoirs de l'ASM. "J'espère revoir Étienne Falgoux et Paul Jedrasiak ! J'ai joué avec eux en Espoirs et ils sont devenus des grands joueurs du club aujourd'hui ! Cela me ferait plaisir de revoir Aurélien Rougerie également !".

Le deuxième ligne clermontois est blessé au pectoral mais le pilier gauche tiendra bien sa place face à Édimbourg. Avant de retrouver les volcans d'Auvergne, Mark Bennett entend bien gâcher la fête de la Yellow Army. "Je suis impatient de jouer dans cette atmosphère incroyable. Nous sommes une équipe joueuse mais avec un plus de pragmatisme et de jeu au pied que les années précédentes. On est Challenge Cup pour se qualifier et aller le plus loin possible" conclut Bennett.