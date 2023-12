La Champions Cup et la Challenge Cup reprennent leurs droits ce week-end. L'occasion de rappeler le nouveau format des deux compétitions. Le retour de la phase de poules avec des groupes composés de six équipes est notamment au programme. Les finales se joueront au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Cette année encore, il y a du changement du côté des deux "coupes d'Europe". Vivement critiqué l'année dernière, le format des deux compétitions a été changé. Au niveau de la phase de poules particulièrement, de grandes modifications ont été apportées avec notamment le retour des poules de six équipes. Les huitièmes de finale seront joués sur un match "sec" et deux nouvelles équipes ont été invitées au sein de la Challenge Cup. Il s'agit du Black Lion (Géorgie) et des Toyota Cheetahs (Afrique du Sud).

Champions Cup

Tirage au sort des poules :

- Afin d’établir le calendrier des rencontres, les clubs issus d’une même ligue ne peuvent pas s’affronter pendant la phase de poules. Les clubs joueront uniquement contre des équipes étrangères au sein de la même poule, soit à domicile, soit à l’extérieur (deux adversaires à domicile, deux adversaires à l’extérieur).

Phase de poules :

- 24 équipes sont divisées en quatre poules de 6 équipes.

- Chaque club jouera quatre matchs pendant la phase de poules, contre quatre adversaires différents, deux à domicile et deux à l’extérieur.

- 4 points de classement sont attribués pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point de bonus est attribué à tout club ayant marqué quatre essais ou plus et à tout club ayant perdu avec un écart de sept points ou moins. Si deux clubs ou plus dans une même poule se retrouvent avec le même nombre de points de classement, alors leur classement sera déterminé en prenant en compte dans l’ordre : la meilleure différence de points, le nombre d’essais, le nombre de joueurs suspendus et enfin par tirage au sort.

NB : les clubs classés n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 joueront à domicile leur match de huitième de finale. Les clubs classés 5e de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale de l’EPCR Challenge Cup.

Huitièmes de finale

- Les quatre clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les 8es de finale. 8e1 : 1 - 16. 8e2 : 2 - 15. 8e3 : 3 - 14. 8e4 : 4 - 13. 8e5 : 5 - 12. 8e6 : 6 - 11. 8e7 : 7 - 10. 8e8 : 8 - 9.

NB : En cas de match nul à la fin du temps réglementaire à partir des huitièmes de finale, des prolongations de 10 minutes de chaque côté du terrain seront jouées. Si les équipes ne peuvent toujours pas se départager, l’équipe qui aura marqué le plus d’essais au cours du match (y compris pendant les prolongations) sera déclarée vainqueur. En cas d'égalité, il y aura une séance de tirs au but.

Challenge Cup

Tirage au sort des poules :

- Les clubs ont été tirés au sort et placés dans l'une des trois poules de six, Poule 1, Poule 2 et Poule 3. Chaque poule ne devait pas contenir plus de deux clubs de Top 14, plus de trois clubs d'URC et plus d'un club de Premiership. Les clubs invités ont pris les deux places restantes. Les clubs appartenant au même "Shield" de l'URC ne pouvaient pas se retrouver dans la même poule.

- À l’exception de l'URC (qui compte huit représentants dans les trois poules), les clubs qui ont été tirés au sort dans la même poule mais qui ne sont pas issus de la même ligue s'affronteront à domicile ou à l'extérieur durant la phase de poules.

- Deux clubs sont invités : Black Lion (Géorgie) et les Toyota Cheetahs (Afrique du Sud).

Phase de poules :

- 18 équipes sont divisées en trois poules de 6 équipes.

- Chaque club jouera quatre matchs pendant la phase de poules, contre quatre adversaires différents, deux à domicile et deux à l’extérieur.

- 4 points de classement sont attribués pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point de bonus est attribué à tout club ayant marqué quatre essais ou plus et à tout club ayant perdu avec un écart de sept points ou moins. Si deux clubs ou plus dans une même poule se retrouvent avec le même nombre de points de classement, alors leur classement sera déterminé en prenant en compte dans l’ordre : la meilleure différence de points, le nombre d’essais, le nombre de joueurs suspendus et enfin par tirage au sort.

Huitièmes de finale :

- Les quatre clubs les mieux classés de chaque poule, ainsi que tous les clubs classés cinquièmes de chaque poule de Champions Cup se qualifieront pour les 8es de finale.

- Les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 3, les deuxièmes de poules seront classés de 4 à 6, les deux meilleurs troisièmes de poules seront classés 7 et 8, les clubs qualifiés par l'Investec Champions Cup seront classés de 9 à 12, le club troisième de poule restant sera classé 13e, et les quatrièmes de poules seront classés de 14 à 16.

Les matchs de huitièmes de finale seront joués en une seule manche de la façon suivante :

8e de finale 1 : Club classé n°1 – Club classé n°16

8e de finale 2 : Club classé n°2 – Club classé n°15

8e de finale 3 : Club classé n°3 – Club classé n°14

8e de finale 4 : Club classé n°4 – Club classé n°13

8e de finale 5 : Club classé n°5 – Club classé n°12

8e de finale 6 : Club classé n°6 – Club classé n°11

8e de finale 7 : Club classé n°7 – Club classé n°10

8e de finale 8 : Club classé n°8 – Club classé n°9

NB : En cas de match nul à la fin du temps réglementaire à partir des huitièmes de finale, des prolongations de 10 minutes de chaque côté du terrain seront jouées. Si les équipes ne peuvent toujours pas se départager, l’équipe qui aura marqué le plus d’essais au cours du match (y compris pendant les prolongations) sera déclarée vainqueur. En cas d'égalité, il y aura une séance de tirs au but.