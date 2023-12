La Challenge Cup débute ce vendredi soir, plus de six mois après le sacre de Toulon lors de l'édition précédente. De la victoire la plus large au meilleur marqueur d'essais, retrouvez tous les records marquants de la compétition.

3 titres : Clermont et les Harlequins au coude-à-coude Les Jaunards tenteront de s'offrir une quatrième Challenge Cup cette saison. Après trois finales remportées (1999, 2007 et 2019), Clermont est l'équipe la plus titrée de cette compétition aux côtés des Harlequins. Les Londoniens ont soulevé le Challenge européen en 2001, 2004 et 2011 mais se sont qualifiés pour la Champions Cup cette saison, à l'inverse des Auvergnats. 520 points : le canonnier Ludovic Mercier Passé par Béziers, Aurillac, Gloucester ou la Section paloise, l'ancien ouvreur français a longtemps rayonné en Challenge Cup. Avec 520 points, Ludovic Mercier reste le meilleur réalisateur de la compétition, juste devant Jonny Wilkinson, qui a empilé 485 points entre Newcastle et Toulon. 42 points : la symphonie inégalée de Julien Caminati Le 16 octobre 2010, Brive avait étrillé le club espagnol d'El Salvador 116 à 3. Ce jour-là, Julien Caminati avait particulièrement rayonné en marquant quatorze transformations sur les dix-sept essais corréziens, deux essais et une pénalité. Au total, l'arrière briviste avait inscrit quarante-deux points, soit la performance individuelle la plus prolifique de l'histoire en Challenge Cup. Julien Caminati avait passé quatorze transformations face à El Salvador, en 2011. Romain Perrocheau / Icon Sport - Romain Perrocheau / Icon Sport 25 essais : Tom Varndell, serial marqueur de la Challenge Cup À l'instar de Chris Ashton en Champions Cup, un autre Anglais domine le classement des meilleurs marqueurs d'essais en Challenge Cup. Entre 2009 et 2017, Tom Varndell a marqué pas moins de vingt-cinq essais dans cette compétition, sous le maillot des Wasps et des Bristol Bears. 151-0 : les Saracens ont humilié Bucarest La Challenge Cup est souvent le théâtre d'oppositions très déséquilibrées entre des équipes rodées au haut niveau européen contre des clubs bien plus modestes, de l'Est de l'Europe. Le 26 octobre 2002, les Saracens ont par exemple passé à la moulinette la pauvre équipe de Bucarest, sur le score de 151 à 0, soit la plus large victoire jamais enregistrée en Challenge Cup. Ce jour-là, les Anglais ont également établi le record d'essais marqués en une seule rencontre, avec vingt-trois unités. 67 apparitions : Michael Swift au rendez-vous Un record est certain de ne pas être battu cette saison, celui du nombre de matchs joués en Challenge Cup par un seul joueur. Avec 67 rencontres disputées dans cette compétition, dont 66 avec le Connacht, Michael Swift est seul au monde. L'ancien deuxième ligne anglais se classe devant Micky Ward (58), ancien Falcon de Newcastle, et le Roumain Florin Vlaicu (57). Aucun joueur en activité ne s'approche des cinquante matchs joués en Challenge Cup.