Noël avant l’heure pour Narbonne et Albi... Le point de Nationale après la 12e journée

Le bruit sourd de la toute première cassure s’est fait entendre au sein du peloton de tête, ce week-end.

Tandis que Narbonnais et Albigeois s’offraient, quelques semaines avant la date conventionnelle, le luxe d’un fabuleux cadeau aux allures exploit, Nice et Périgueux, contre toute attente, ont marqué le pas. Difficile d’établir une hiérarchie entre les deux contre-performances en question mais il semble tout de même que celle au passif des Maralpins soit un peu plus troublante. Contre Bourg-en-Bresse, il y a deux semaines, l’ex-leader avait piétiné de longues minutes avant de prendre la mesure de Bourg-en-Bresse. En ce premier samedi de décembre, le CS Bourgoin-Jallieu a tenu bon, d’un bout à l’autre (6-6 à la pause) qui plus est.

En ce qui concerne le tout premier champion de France en titre de l’histoire de la Nationale 2, le voyage en classe « bonne affaire » se fait encore et toujours attendre. Faut-il évoquer pour autant, dans la longue durée s’entend, le réveil de Massy ? Il est vrai que l’agencement du dernier bloc essonnien plaide en faveur de cette hypothèse mais attention tout de même. Ainsi, Vienne, pourtant distancé de treize longueurs par l’actuel protagoniste de l’access match - à savoir, Bourg-en-Bresse – a fait perdre un point précieux à Chambéry. De quoi maintenir Hyères-Carqueiranne à hauteur des Savoyards. Le finaliste varois de l’édition 2022 du championnat de Fédérale 1 a sans doute mis un terme définitif aux espoirs burgiens de « remontada » au classement. Heureusement pour l’USBPA renforcée par l’arrivée de Jonathan Elgohyen en provenance de Limoges, Tarbes reste à portée de fusil. Comme on pouvait s’y attendre, les Bigourdans, bien que très accrocheurs comme ils en ont l’habitude, n’ont pas effectué un périple plus fructueux que cela sur les bords de la Seine.

Voilà Suresnes propulsé à un rang de classement encore jamais atteint , et pour cause. Blagnac est rentré dans le rang, son proche voisin albigeois ayant réussi le coup parfait en banlieue Ouest de Toulouse. Et comme le CA Périgueux – Dordogne est pour l’heure déficitaire à l’exportation, tout porte à croire que le vaincu de la confrontation à venir entre Blagnacais et Périgourdins laissera bon nombre de plumes dans la course à la qualification. Dans l’absolu,le revers essuyé par Carcassonne relève du cas de figure en question mais les protégés de Jean-Marc Aué et d’Eric Escribano, forts de leurs succès à Bourg-en-Bresse, à Bourgoin-Jallieu et à Tarbes, disposent d’un matelas qui ne se dégonflera pas comme cela. D’autant que Narbonne, dont le niveau de jeu est de toute évidence le plus élevé , a de quoi infliger des dégâts similaires à d’autres concurrents directs des relégués de l’étage supérieur.