Tom Foley, arbitre international anglais, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Il justifie cette décision en raison de la montée des nombreuses critiques envers l'arbitrage, depuis la Coupe du monde.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'arbitrage est sous le feu des critiques, principalement depuis la Coupe du monde 2023 en France. Ben O'Keeffe et Mathieu Raynal en quart de finale ou encore Wayne Barnes en finale : les exemples ne manquent pas. Entre les joueurs vindicatifs, le public extrêmement critique, excessif, voire parfois malveillant et dangereux avec des menaces de mort. Une situation qui exaspère forcément les concernés et qui pousse certains à arrêter le circuit international. C'est le cas de Tom Foley, arbitre anglais, qui a annoncé ce lundi stopper sa carrière d'arbitre international. "Après avoir atteint le sommet en tant qu'arbitre lors de la finale de la Coupe du monde de rugby, cela semble être le bon moment pour faire une pause dans le circuit international", a déclaré Foley. "Pendant 13 ans, j'ai eu la chance d'officier aux côtés de nombreux professionnels dévoués et de participer à certains des plus grands matchs du rugby international. [...]"

"C'est la bonne décision pour moi à ce stade de ma vie"

Cette décision est motivée par la montée de la haine contre les corps arbitraux par les fans et cette situation ne permet pas à Foley, ainsi qu'à ceux viser par ces critiques de continuer dans des conditions adéquates, comme il l'explique ce lundi. "Cependant, la pression et l'analyse minutieuse auxquelles j'ai été soumis après la finale de la Coupe du monde de rugby, suivi d'un torrent de critiques et de harcèlement en ligne, ont contribué à réaffirmer que c'est la bonne décision pour moi à ce stade de ma vie. Bien que ce soit un privilège d'être au cœur de certains des moments les plus emblématiques du sport, les traitements au vitriol toujours plus importants, alors que les demandes et les attentes sont si élevées, m'ont conduit à arrêter. Travailler comme arbitre international vous éloigne de chez vous pendant de longues périodes, et j'ai hâte de passer plus de temps à la maison avec mes enfants. Je suis très reconnaissant envers ma famille pour son soutien tout au long de ma carrière ; sans eux, cela n'aurait pas été possible."

Si ces mots ressemblent à des adieux, ce n'est qu'une page qui se ferme puisque Tom Foley continuera d'arbitrer en Premiership. Lui qui compte 217 matchs en championnat anglais (dont 67 en tant que TMO) et quatre finales de Champions Cup (2018, 2021, 2022 et 2023).