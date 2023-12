Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 9e journée du Top 14 et le match entre Castres et Lyon.

Début de saison réussi pour Castres, 5e avec 23 points. Lyon de son côté a enchaîné trois défaites avant de se reprendre à domicile face à Bayonne. Après un match au repos, Pierre Popelin sera titulaire à l'ouverture pour le CO. Pierre Brousset sera l'arbitre de la rencontre.