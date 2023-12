Un peu plus d'un mois après avoir annoncé sa retraite internationale à l'issue du Mondial, Romain Taofifenua a finalement changé de décision. Le deuxième ligne de Lyon a avoué qu'il reviendrait chez les Bleus si le staff faisait appel à lui.

Romain Taofifenua en a peut-être pas fini avec le XV de France. Après la Coupe du monde, le deuxième ligne de 33 ans avait annoncé sa retraite internationale. Était-ce sur le coup de l'émotion ? Dans les colonnes du Progrès, le Lyonnais a déclaré qu'il se sentait désormais prêt à revenir en sélection : "Ce qui est sûr, c'est que j'ai joué ma dernière Coupe du monde. Mais après la fin brutale qu'on a vécue et avec un peu de recul, c'est dur de dire stop. J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec William Servat. Alors on verra. Si le XV de France a besoin de moi, je serai là..."

À ce jour, l'ancien joueur de Perpignan compte 47 sélections chez les Bleus. Un compteur qui pourrait bien se remettre en marche, alors qu'on le pensait arrêté pour de bon. Alors qu'Emmanuel Meafou est attendu dans les rangs du XV de France lors du prochain Tournoi, celui qui rejoindra le Racing 92 pourrait tout de même rendre de fiers services au staff tricolore.

Le même destin qu'Atonio ?

Pour l'instant, Fabien Galthié n'a bien évidemment pas dévoilé une liste de joueurs pour disputer le prochain Tournoi des Six Nations.

Dans ce groupe de joueurs pourraient donc figurer Romain Taofifenua et... Uini Atonio. Il y a quelques semaines, nous avons appris que le pilier droit rochelais devrait lui aussi continuer l'aventure avec les Bleus, alors qu'il avait également annoncé sa retraite internationale. "Vous avez entendu que Uini était intéressé pour repartir avec nous. Il se sent en forme, a déclaré Fabien Galthié il y a une semaine. Nous, on ne s'est pas réunis encore, on va travailler sur la sélection en décembre."

Le XV de France débutera son Tournoi face à l'Irlande le 2 février prochain à Marseile. Avec Uini Atonio et Romain Taofifenua sur la pelouse ? Affaire à suivre.