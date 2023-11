Il a entraîné et joué dans les deux clubs. À quelques jours du derby qui opposera Carcassonne et Narbonne, Christian Labit se livre.

Serez-vous à Albert-Domec ce vendredi soir ?

J’avais prévu d’être à cette rencontre, ça aurait été un plaisir de voir évoluer Carcassonne et Narbonne, deux équipes que j’apprécie. Vendredi, je prends la route de Bayonne avec le MHR. Samedi, on dispute une rencontre très importante à Jean-Dauger.

Carcassonne et Narbonne, ce sont deux clubs qui ont marqué votre carrière ?

En effet, tous deux évoquent d’excellents souvenirs plus que des mauvais. Tout d’abord, Narbonne m’a construit en tant que joueur. Jeune joueur, j’ai découvert des coéquipiers, des entraîneurs et des dirigeants extraordinaires. C’est un club que j’ai eu aussi le privilège d’entraîner. Si Narbonne m’a façonné en tant que joueur, Carcassonne m’a construit comme entraîneur. Quand Frédéric Calamel m’a contacté en 2007 alors que le club était en Fédérale 2 avec pour projet de faire accéder le club en Pro D2, c’était un beau défi à relever d’autant que j’étais un jeune entraîneur. Il y a eu en 2008 la montée en Fédérale 1, le titre de champion de France acquis avec des hommes exceptionnels face à Arras. Deux ans après, on assure la montée en Pro D2 avec en prime le titre obtenu aux dépens de Saint-Etienne. Il y a eu les performances sportives, c’est vrai. Mais dans tout ça, il y a la valeur humaine. On avait des hommes d’exception avec lesquels on a vécu des moments extraordinaires et inoubliables.

Jusqu’en mai dernier, vous étiez le manager de l’US Carcassonne. Quel regard portez-vous sur votre ancien club ?

Je pense que Carcassonne a bien assuré sa transition au sein d’un championnat qui lui était inconnu. L’USC a bien préparé sa saison. A mon sens, le pack de l’USC est plus performant que celui que nous avions l’an dernier. A l’intersaison, le club a conservé des joueurs clés du pack comme Romain Carbou, Etienne Herjean, Raphael Carbou. Un pack qui a été étoffé par l’arrivée de joueurs talentueux et confirmés comme Gary Graham, Valentin Sese, Carl Fearns, Clément Fontaine, Marius Ifitmiciuc. Le retour de "Dede" Ursache (pilier gauche) est également une valeur ajoutée. Carcassonne est bien en place. Les résultats actuels sont en conformité avec le travail effectué.

Et Narbonne ?

Je dirai que le Racing est une équipe en construction. Une construction qui se passe bien. Un encadrement qui gère bien son effectif. Un effectif qui rappelons -le est fragilisé par les absences de joueurs cadres dont celle de Clément Estériola qui est un élément clé au talonnage. Rappelons aussi que Jamie Hagan, Mohamed Loukia deux recrues importantes en première ligne n’ont toujours pas disputé la moindre rencontre. Malgré ces absences, l’équipe s’est bien adaptée. C’est une sacrée performance d’être dans le haut du tableau avec un groupe privé de joueurs cadres. La force du Racing c’est également la qualité de son jeu de ligne. Certainement l’un des meilleurs de ce championnat de Nationale.

Ce vendredi à Domec, qui remportera le derby de l’Aude ?

Carcassonne a l’avantage d’évoluer à domicile. Depuis le début de la saison, l’USC gère parfaitement toutes ses rencontres à domicile. Elle s’est bien préparée pour ce match. Pour moi, je donne la faveur du pronostic à Carcassonne. De plus, l’USC reste sur une belle performance à Tarbes. Elle a les hommes taillés pour disputer ce genre de match. Le pack de Carcassonne tient en partie la clé du match. Quant au Racing si les attaquants ont des ballons, ils peuvent poser des problèmes.