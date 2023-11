Montpellier a enchaîné une septième défaite consécutive. Pour leur premier match dans le staff héraultais, Patrice Collazo et ses compères ont été défaits par Oyonnax 26-21. Une défaite du notamment à un second rideau peu actif dans le jeu montpelliérain.

Le MHR sombre de plus en plus au classement. Patrice Collazo, Bernard Laporte et les autres membres du nouveau staff n'ont pas réussi leur première sur le banc héraultais. Montpellier s'est incliné face au promu oyonnaxien 26-21, avec un second rideau loin d'être au rendez-vous. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes décryptent la septième défaite d'affilée du MHR, toujours dernier du Top 14.

Le club de l'Hérault est tout en bas du classement à un point derrière Perpignan. Le prochain match va être décisif dans une course au maintien déjà entamé. Les Montpelliérains se déplaceront à Bayonne, douzième avec huit points d’avance. Le champion de France 2022 devra se relancer pour espérer continuer en Top 14 l'an prochain.