Les Toronto Arrows, unique club professionnel du Canada, ne participeront à la prochaine saison de la MLR, la principale ligue nord-américaine. Le club fait face à d'importantes difficultés financières et économiques pour perdurer en MLR.

Le championnat nord-américain vient de perdre sa seule équipe canadienne. Le club des Toronto Arrows et la MLR (Major League Rugby) ont annoncé ce mardi que l'équipe professionnelle ne participerait pas à la prochaine saison. "Nous avons exploré ensemble toutes les solutions pour tenter de maintenir la présence du club dans la Ligue. Malheureusement, après avoir épuisé toutes les options, Toronto n'a eu d'autre choix que de se retirer volontairement de la ligue" explique la MLR dans son communiqué.

D'importantes difficultés financières et économiques ne permettent pas aux Toronto Arrows de maintenir leur présence dans le championnat n,nord-américain. "Nous sommes profondément reconnaissants envers les dirigeants des Arrows de Toronto qui se soucient si profondément de soutenir et de développer le rugby au Canada. Notre objectif immédiat est de faire le bien pour le club et ses joueurs, alors que les opérations prennent fin", a déclaré Nic Benson, président de la MLR. "Même si cette nouvelle est malheureuse et que nous compatissons avec toutes les personnes associées à l'organisation Arrows, la santé de MLR reste solide et nous sommes impatients d'explorer les options pour ramener une équipe au Canada à l'avenir."