Malgré un match sur courant alternatif, le Racing 92 a été porté par sa paire de centre Fickou-Saili pour l'emporter contre le Stade rochelais (32-10 score final). Le capitaine des Franciliens, remis en cause pour ses performances ces dernières semaines, a répondu présent. Au contraire, l'indiscipline de Teddy Thomas et de Pierre Bourgarit a été fatale pour des Rochelais valeureux mais qui repartent à vide d'Ile de France.

Les tops

Francis Saili

Le numéro 12 du Racing 92 a remporté son duel face à Jonathan Danty. Pourtant, un client l’attendait en face, mais le Néo-Zélandais a fait le boulot. Dans un début de match assez fou, où les deux équipes décidaient d’envoyer beaucoup de jeu, il est décisif en allongeant sa passe pour Juan Imhoff qui inscrit le premier des quatre essais du Racing. Une action importante qui a lancé son équipe et a précipité la chute des Maritimes.

Gaël Fickou

Depuis son Mondial décevant avec les Bleus, Gaël Fickou a retrouvé du rythme. Pour lui, contrairement à d’autres internationaux français, le fait de reprendre rapidement la compétition a plus été salvateur que négatif. Face à La Rochelle, le capitaine du Racing 92 a réalisé un bon match. Précieux en défense, surtout en deuxième période, il a fait les choix justes et son association avec Francis Saili a bien fonctionné. "Gaël m’a confié qu’il attendait plus de lui-même" a confié Fabien Galthié dans l’entretien exclusif à retrouver dans nos colonnes. La remise en question du leader francilien semble avoir fonctionné.

Grâce à sa victoire bonifiée face à La Rochelle, le Racing 92 est seul leader du Top 14 après 8 journées !



Le film du match > https://t.co/97XIBkSA0Z pic.twitter.com/ynUzGxzmKz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 26, 2023

Yoan Tanga

Le numéro huit maritime n’est pas passé à côté de son match. Surpuissant ballon en main, toujours à proposer une solution pour ses partenaires, il marque l’essai de l’espoir pour un Stade rochelais rapidement réduit à quatorze. En l’absence de Grégory Alldritt, l’ancien joueur du Racing assure plus que bien l’intérim. Depuis son arrivée à La Rochelle, Tanga a beaucoup progressé. Encore plus cette année où il prend encore davantage ses responsabilités. Il est l’avant qui a le plus fait de courses dans le match.

Les flops

Teddy Thomas

L'ailier, de retour dans une salle où il a joué plusieurs saisons, ne s'est pas mis en valeur. Il a beaucoup tenté, et a même réussi une très belle passe après contact. Mais il y a aussi eu du déchet. Il a effectué une montée défensive manquée sur le premier essai adverse. Avec le centre UJ Seuteni, ils font des montées en pointe suicidaires et Teddy Thomas a fini débordé par Francis Saili. Sa rencontre se finira de manière précoce après un carton rouge. Après un petit coup de pied par-dessus, peut-être pas judicieux à l'entrée de ses 22 mètres, il a fait une corde à linge sur Nolann Le Garrec, un geste pas maîtrisé qui lui a coûté un carton rouge...

Pierre Bourgarit

Le meilleur lanceur en touche rochelais sur cette rencontre a peut-être été Teddy Iribaren. C'est dire le problème de l'alignement maritime... Invité à lancer après le carton jaune de Pierre Bourgarit, le demi de mêlée n'a pas réussi à trouver son sauteur mais a, au moins, réussi à trouver un partenaire dans l'alignement. Rentré en jeu pendant cette infériorité numérique, Sacha Idoumi a manqué ses deux lancers. Pierre Bourgarit, lui, a perdu trois munitions. Il a aussi coûté un essai de pénalité et a, sur la même action, écopé, donc, d'un carton jaune. Bilan des comptes : quatorze points encaissés sur cette période et les Franciliens qui se sont détachés... Le pire sera peut-être cet essai qui lui a été refusé. Alors qu'il pensait ramener les Rochelais dans le match avec un second essai, il a commis un en-avant au moment d'aplatir, après un très bon ballon porté des siens (54e). Cruel...

Henry Arrundell

Deux journées auparavant, pour sa première avec le maillot du Racing, l'Anglais avait émerveillé avec un triplé à Toulon. La machine était lancée, pensions-nous... Pour le match suivant, il n'a pas bénéficié de conditions favorables avec une pluie battante à Jean-Bouin. Même si notre homme vient de l'autre côté de La Manche, cette météo ne lui a pas permis de mettre en avant ses qualités ballon en main et sa vitesse impressionnante. Mais pour sa première à la Paris Défense Arena, Henry Arrundell n'a pas réussi à se mettre en évidence.

Dans une rencontre pourtant assez ouverte, il n'a pas été trouvé. Quel dommage de ne pas miser sur la vitesse de celui qui était positionné à l'arrière aujourd'hui quand les Rochelais n'étaient que treize sur la pelouse, au lieu de tomber dans le piège du ping-pong rugby adverse... Sur un de ses rares ballons touchés, il a tenté d'aller défier la défense adverse. Pas une idée judicieuse : face à Levani Botia, UJ Seuteni et Yoan Tanga, il a forcément perdu la collision (50e). Il a, certes, bien terminé sa rencontre avec un essai en pur finisseur. Mais le voir terminer cette rencontre avec seulement 27 mètres parcourus avec la balle, zéro franchissement et zéro défenseur battu est quand même décevant...