Dans une rencontre à sens unique durant presque une heure avant que le Racing ne réalise un incroyable retour (31-26), Baptiste Serin a géré d'une main de maître le jeu du RCT. A contrario, Waime Naituvi n'a pas réussi à être trouvé sur son aile et a souffert de la comparaison avec le supersonique Henry Arundell.

Les tops

Baptiste Serin

Le demi de mêlée de Toulon avait du feu dans les jambes et de la créativité plein le cerveau. Très efficace pour éjecter le ballon rapidement des zones de ruck, l'international français a plusieurs fois usé de sa malice pour tenter des coups au ras des regroupements. Il s'est fait arrêter à quelques centimètres de la ligne francilienne dans les premières minutes mais a vu ses efforts être récompensés par la suite.

Bien placé, il apportait une solution décisive à Noah Lolesio lorsque l'ouvreur cherchait à jouer une touche rapidement à cinq mètres de l'en-but adverse. Serin échappait à Fickou pour marquer. Précieux, il a su jouer avec les nerfs de ses adversaires pour les mettre à la faute. Il s'est même permis de gratter le ballon. Nous pouvions tout de même regretter ses échecs face aux perches. Il était suppléé par Lolesio dans l'exercice.

Setariki Tuicuvu

Pour les Rouge et Noir, l'ailier Setariki Tuicuvu s'est montré grandement à son avantage. Bonne surprise de ce début de saison du côté de la rade, le Fidjien s'est souvent proposé offensivement pour amener de la vitesse, mais aussi un peu de puissance. Souvent intéressant dans ses courses, il s'est montré très utile dans sa faculté à être à l'aise dans toutes les positions.

Il était décisif défensivement en plaquant admirablement Gibert (27e). Bien sûr, il faut mettre à son crédit son essai où, tel un funambule, Tuicuvu parvenait à résister au retour de la défense et à aplatir en coin de manière acrobatique. Il ne peut rien sur les trois essais d'Henry Arundell.

Henry Arundell

Attention, sacré phénomène ! Henry Arundell pourrait très rapidement devenir une des attractions du Top 14 et il l'a montré avec un triplé pour son premier match avec le Racing. Contre le RCT, il a montré qu'il avait une pointe de vitesse impressionnante ! Sur son premier essai, il a parfaitement pris un intervalle et a été impossible à arrêter. Sur le deuxième, suite à un jeu au pied, il a été le plus rapide. Et sur le troisième, décalé en bout de ligne, il a déposé Noah Lolesio. L'Anglais a rappelé qu'il adore Mayol. Souvenez-vous, en 2022, avec les London Irish, il s'était révélé aux yeux du public français avec un essai incroyable, déjà dans le Var.

Pourtant devant de 16 points à la mi-temps, le RCT se fait peur face au Racing 92 et l'emporte difficilement ! #Top14 #RCTR92



Le résumé > https://t.co/C6riiryH4Y pic.twitter.com/sEEfDnc3SW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 12, 2023

Les flops

Peniami Narisia

Le talonneur du Racing 92 n'a pas été à son avantage. il a manqué plusieurs touches dans un début de match compliqué pour son équipe, où ces munitions auraient pu soulager les siens. Durant ces cinquante minutes passées sur la pelouse de Mayol, il a été à 70% de plaquages réussis et n'a pas été transcendant ballon en main.

Wame Naituvi

Le ballon n'est pas souvent arrivé jusqu'à lui sur les ailes, mais il n'est pas non plus allé le chercher au centre du terrain, là où il peut faire des dégâts en arrivant avec de la vitesse, comme il l'avait montré sur la pelouse de Montpellier. Il a aussi manqué un essai quasiment tout fait dans le deuxième acte en réalisant un plongeon peu académique alors qu'il n'avait plus qu'à aplatir...

Waisea Nayacalevu

On peine à reconnaître le Waisea Nayacalevu de la Coupe du monde. Le centre fidjien n'a pas réussi à faire de différences ballon en main et, malgré plusieurs possibilités offensives, a trop souvent cherché le défi physique. Un peu discret, tout comme son compère du centre Duncan Paia'aua, l'ancien Parisien a livré une copie peu étincelante défensivement. Trois plaquages manqués pour quatre réussis, une pénalité concédée... Cela fait beaucoup pour un joueur d'habitude si décisif. Il a aussi laissé échapper bêtement un ballon important dans les dernières minutes de la rencontre.