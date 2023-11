C’est au cœur de l’Hérault que Fabien Galthié et les nouveaux membres de son staff ont livré leur première séance de travail depuis la défaite des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde.

C’est à Saint-Clément-de-Rivières qu’une partie du staff du XV de France s’était donné rendez-vous pour sa reprise sur les terrains, à peine moins de quarante jours après la cruelle élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud.

Pour cette séance de reprise, ce sont les moins de 19 ans de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui ont eu l’honneur de partager la séance de Fabien Galthié qui annonçait en préambule : « Nous sommes là, pour cette séance de reprise, pour nous entraîner à entraîner. » Et le sélectionneur du XV de France de présenter à son audience les nouveaux membres de son staff. Étaient donc présents Laurent Sempéré, coentraîneur en charge de la conquête et des charges spécifiques ; Patrick Arlettaz, entraîneur en charge de l’attaque ; Nicolas Jeanjean, responsable de la performance et Bruno Boussagol, manager santé des Bleus. Jean-Marc Lhermet représentait la Fédération.

Laurent Sempere, Patrick Arlettaz et le reste du staff des Bleus ont donné leurs conseils à l'équipe héraultaise ce vendredi. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Face à un auditoire conquis et très attentif, Fabien Galthié présentait donc la séance du soir qui visait à reproduire au plus près ce que vivront les Bleus le mercredi après-midi précédant la rencontre face à l’Irlande du prochain Tournoi des 6 Nations, qui aura lieu le 2 février prochain.

Diapositives savamment construites à l’appui, l’ancien demi de mêlée des Bleus faisait entrer les jeunes Héraultais dans la peau d’un joueur de l’équipe de France.

Le règne du chronomètre

L’occasion pour ces gamins fous de rugby de se rendre compte du degré de précision de la préparation des équipes de haut niveau. La plupart d’entre eux découvrant notamment la période « d’activation » - qui n’est plus tout à fait du repos mais pas encore de l’échauffement - qui allait les attendre durant les huit minutes accordées par le staff pour rejoindre le terrain d’entraînement après le briefing.

Une diapositive présentait même le plan de jeu déjà établi (vraiment?) pour ce match d’ouverture du Tournoi face aux Irlandais. Une image du terrain, découpé en zones claires, avec les endroits où jouer et la répartition souhaitée des Bleus en fonction de la possession ou non du ballon et de la zone dans laquelle l’action se déroule. « Les Irlandais perdent en qualité physique après trois rucks », détaille le sélectionneur. Du travail d’orfèvre. À la fin du speech intense et hyper précis (jamais plus de trente minutes car après l’auditoire perd sa concentration), Galthié interpelle le jeune capitaine héraultais : « ça te va, capitaine ? » Alors, rendez-vous sur le terrain.

De droite à gauche, Nicolas Jeanjean et Patrick Arlettaz avec le sélectionneur Fabien Galthié Midi Olympique - Patrick Derewiany

Une fois sur la pelouse, pas le temps pour les moins de 19 ans d’avoir froid malgré la température qui chute sérieusement. Nicolas Jeanjean mène un échauffement hyper actif, à base de gammes de course et de gestes de stretching basiques (pompes, etc). Tout se fait en rythme et en montant progressivement l’intensité.

Patrick Arlettaz Midi Olympique - Patrick Derewiany

À l’issue de cet échauffement, trois groupes étaient constitués, chacun allant avec un entraîneur. Fabien Galthié, Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré gèrent les trois petites équipes avec maestria. Lors de chaque atelier, il faut à peine plus d’une minute pour expliquer l’exercice et mettre les jeunes en action. Le temps de travail n’est jamais très long (environ 2 ou 3 minutes max) mais le repos n’en est pas vraiment. « Dans un match international, on ne se repose jamais en faisant une petite réunion avant une touche ou une mêlée, sinon c’est bras cassé et on perd le bénéfice du ballon », rappelle Galthié. Le repos n’est donc en fait qu’une simple baisse de rythme et jamais une coupure totale de l’effort.

20h10, la séance s'arrête. Les jeunes, des étoiles plein les yeux, prennent le temps de savourer. Pour le nouveau staff des Bleus, le chemin vers le Tournoi des 6 Nations est désormais ouvert.