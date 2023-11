Face à Toulouse, Robin Couly va connaître sa première titularisation en professionnel. Une trajectoire hors normes pour le talonneur qui, il y a encore un an, jouait numéro 8 à Riom, un club du Puy-de-Dôme évoluant en Fédérale 2.

Sous la lumière tamisée du Keystone, un pub de Clermont-Ferrand, Raphaël, Gaspard et Yoann sont tous bouche bée. "Les gars, Robin Couly il est titulaire contre Toulouse ?! C'est énorme, l'année dernière on jouait avec lui avec la réserve de Riom !" s'étonne le premier des trois joueurs du RC Riom, club de Fédérale 2. Effectivement, pour le périlleux déplacement de l'ASM en Haute-Garonne, Christophe Urios a bien choisi d'aligner Robin Couly d'entrée, au poste de talonneur. "On est plutôt content de lui, c'est un garçon qui travaille, c'est très intéressant. Et puis surtout, il a envie d'apprendre puisqu'il a notamment changé sa façon de lancer en touche. Moi, j'aime les mecs comme ça" vante le manager à l'encontre de son "gosse" de dix-neuf ans.

Un choix qui interpelle alors que Benjamin Boudou, bien plus expérimenté que Couly, est à nouveau hors groupe bien qu'il soit remis de sa blessure au tibia. Au milieu d'une équipe largement remaniée, Robin Couly devrait notamment être épaulé par Cristian Ojovan, Peceli Yato ou Killian Tixeront. "C’est une énorme opportunité pour les jeunes. Ils sont dans une bonne dynamique ils apportent énormément au groupe. Et cela va aussi nous permettre de voir d’autres choses" confiait le jeune troisième ligne à vingt-quatre heures du déplacement chez le champion.

Il faut dire que la trajectoire de Robin Couly est hors normes. Et quel que soit l'issue de la rencontre entre Jaunards et Toulousains, la titularisation du talonneur de dix-neuf ans sera à coup sûr la belle histoire du week-end. Le 22 octobre dernier, Robin Couly était titulaire avec l'équipe B du RC Riom (Puy-de-Dôme), club évoluant en Fédérale 2, face à Belvès (Dordogne). À cette époque, le jeune talonneur jouait même numéro 8. En seulement onze mois Couly est donc passé de la sixième division française à l'Élite de l'Hexagone, qui plus est, face au club le plus titré de France.

Je comprends pourquoi Urios l'aime bien !

Avec un père militaire, muté en Nouvelle-Calédonie, Robin Couly a été repéré à Nouméa par les dirigeants de l'ASM. Grâce au partenariat entretenu depuis plusieurs années avec le RCR, le jeune talonneur a pu faire ses gammes en Fédérale 2. "Il se jette de partout ! Les entraîneurs le faisaient jouer numéro 8 car il pouvait être un gros porteur et nous mettre dans l'avancée. Il est très agile et dynamique ballon en main. Et puis il aime le chocolat comme on dit (rires), c'est-à-dire les gros plaquages et mettre la tête dans les rucks. En fait, je comprends pourquoi Christophe Urios l'aime bien ! Je pense que c'est un profil qui colle bien à son management" poursuit Gaspard, ailier de la réserve de Riom. "C'est un peu un profil similaire à celui d'Étienne Fourcade".

De la Fédérale 2 à un match de gala face au Stade toulousain des Dupont, Ramos et consorts, Robin Couly vit un rêve éveillé. Ce samedi soir, le jeune talonneur aura tout à gagner pour lancer sa carrière professionnelle, et qui sait, repartir de Toulouse avec des étoiles plein les yeux. De leur côté, Yoann, Raphaël et Gaspard regarderont leur ancien coéquipier depuis le canapé, alors que le RCR ne joue pas ce week-end.