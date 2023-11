Nathan Decron, le centre de la Section paloise a prolongé son contrat avec Pau. Il devrait rester dans le Béarn jusqu'en 2027.



Arrivé à la Section paloise en 2021, Nathan Decron prolonge au club jusqu'en 2027. Pau qui réalise un très bon début de saison continue de renforcer son équipe, après Sacha Zegueur, Ducron a lui aussi signé un nouveau contrat avec Pau. Lui qui a participé à quatre matchs depuis le début de la saison, tous comme titulaire, est un élément qui prend de l'épaisseur dans le Béarn.

"Prolonger à la Section était mon objectif, j’avais envie de m’inscrire dans la durée avec le club car je m’y sens bien et je crois à fond au projet. L’équipe progresse, on commence à trouver de la stabilité, j’ai envie de faire partie de la première génération à qualifier le club dans les années à venir", le trois quart centre souhaite voit donc son avenir à Pau. Son coach Sébastien Piqueronies lui fait entièrement confiance, "Sa détermination dans l’adversité comme dans la compétition doit faire grandir notre collectif et notre projet". Avec l'arrivée du champion du monde Samuel Withlock Pau espère pérenniser ses bons résultats.