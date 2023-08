La Section paloise l'a annoncé ce mercredi : Sacha Zegueur s'engage sur le long terme en faveur du club béarnais, avec une prolongation signée jusqu'en 2027.

Sacha Zegueur "est le premier joueur à prolonger cette saison", annonce la Section paloise ce mercredi. Le troisième ligne (1,92m, 108kg) a signé un engagement contractuel le liant au club béarnais jusqu'en 2027.

\u270d\ufe0f ????? ??????? ? 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



Notre 3e ligne est le premier joueur à prolonger cette saison ! Un engagement sur le long terme et de belles promesses pour l'avenir \ud83d\udc49 https://t.co/lWcSLkkMb1#HonhaSection pic.twitter.com/BzmrTbiYwh — SectionPaloise (@SectionPaloise) August 30, 2023

Une bonne nouvelle pour la Section paloise, qui conserve un jeune joueur talentueux (24 ans) dans ses rangs. Pour rappel, il était venu en provenance d'Oyonnax il y a un an, pour effectuer sous les couleurs vert et blanc une saison pleine (23 matchs dont 15 titularisations, 2 essais).

"J’ai découvert à la Section un environnement propice pour me développer et grandir en tant que joueur, a déclaré le joueur. Le projet et l’ambition du club m’ont convaincu de poursuivre l’aventure sur le long terme. Ce groupe a de l’appétit, énormément d’envie, une capacité à s’en sortir lorsqu’il est dans le dur mais sait aussi se montrer ambitieux. C’est une mentalité dans laquelle je me reconnais."