Le nouvel homme fort du club toulousain dévoile, sans retenue, ses projets pour la saison à venir : le recrutement, le coach et les objectifs.

Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter ?

Je me nomme Olivier Dubois, j’ai 43 ans et je suis chef d’entreprise, patron de la société Autobuy qui est une plateforme automobile.

Sur le plan sportif, quel est votre parcours ?

Je suis briviste de naissance. Je n’ai pas joué au rugby au CAB mais au football. Un sport où j’ai débuté à l’âge de 5 ans. Je possède également les diplômes d’éducateur et d’entraîneur. Mes enfants sont rugbymen et évoluent à la Vallée du Girou (banlieue nord de Toulouse, N.D.L.R.). Moi-même, j’ai donné un coup de main à l’encadrement de l’école de rugby.

Comment devient-on président du Toulouse olympique ?

Romain Valette, partenaire du club et parrain de mon fils, m’a proposé de rejoindre le partenariat. J’étais totalement novice dans le monde treiziste mais petit à petit, j’y ai pris goût. J’ai été séduit par les rencontres de l’équipe professionnelle et celles de l’élite 1. J’ai regardé ensuite la NRL, la Super League, au point que ça devienne une passion. Quand j’ai appris que Bernard Sarrazain souhaitait passer la main, j’ai été tenté pour lui succéder. Je travaille sur ce projet depuis un an et demi.

Vous voilà président. Quels sont vos projets pour le Toulouse olympique ?

Tout d’abord, la formation, je plaide pour qu’il y ait une transition entre l’équipe élite et son pendant professionnel. Cette année, l’équipe pro a bénéficié de l’apport de cinq joueurs du centre de formation. Quand je vois que l’équipe fanion est arrivée en finale avec dix-neuf contrats pros et cinqéléments du centre de formation, c’est tout simplement remarquable. À l’avenir, on doit faire confiance aux joueurs que sont Justin Tropis ou encore Wail Skoundri. Pour ma part, je plaide pour une équipe avec un maximum de Français. Dans l’intérêt de notre équipe nationale, c’est primordial. Nous devons également améliorer notre centre de formation ainsi que nos installations.

C’est-à-dire ?

Nous sommes bien accueillis par le Stade toulousain, Ernest-Wallon est un bel écrin et j’entretiens d’excellentes relations avec Didier Lacroix. Mais un stade de 20 000 places, c’est trop grand lorsque vous avez 6 000 spectateurs. Il faut un stade digne de ce nom pour le Toulouse olympique, une enceinte entre 6 000 et 8 000 places avec des lieux de vie tels qu’une boutique et une brasserie. J’en ai discuté avec les partenaires institutionnels. Nous avons pour projet d’intégrer la Super League en 2025. Le but, c’est de pérenniser le club à ce niveau, d’où l’obligation d’avoir un stade. Et pour cette saison, on va veiller au critère IMG, décisif pour la montée. Cette année, nous avons été classés au dixième rang et on souhaite s’améliorer encore l’année prochaine.

Qu’en est-il du recrutement ?

Il y a une semaine, nous avons officialisé la première recrue : l’ailier Paul Uberg, international des îles Cook, sera toulousain l’année prochaine. Vendredi, nous avons obtenu la signature du pilier James Roumanos, international libanais, qui a évolué en NRL. Tous les joueurs ont signé un nouveau contrat, sauf Josh Ralph. Nous ne pouvions pas accéder à ses demandes salariales. N’oublions pas que le club a été au bord du dépôt de bilan en juillet. Les finances sont fragiles, on va partir avec un budget évalué entre 2 et 3 millions.

Sylvain Houlès a-t-il prolongé ?

Il a donné son accord pour une saison supplémentaire, ce qui est très positif. Je lui ai demandé que les moins de 17 ans, les moins de 19 ans, l’élite 1 et l’équipe professionnelle possèdent un projet de jeu commun. Je souhaite que le Toulouse olympique soit un club unique et non pas un club dans un club.

Traditionnellement, le Toulouse olympique lance sa saison par une rencontre face aux Dragons catalans ? Est-ce à l’ordre du jour ?

Nous avons été approchés par les Dragons catalans, ce qui est une belle reconnaissance pour le Toulouse olympique. On sait que le Championship va débuter le 17 mars. On est dans l’attente de l’officialisation du calendrier pour prendre une décision.