Lucas Dessaigne restera Clermontois la saison prochaine. Selon nos informations, l'ASM et le jeune flanker ont trouvé un accord alors que le club auvergnat entame sa longue liste de prolongations.

Clermont débute ses prolongations. Selon nos informations, le club auvergnat et Lucas Dessaigne ont trouvé un accord pour étendre le bail du flanker pour une saison de plus, au moins. À 24 ans, l'Auvergnat de naissance est un pur produit de l'institution jaune et bleu. Jaunard depuis l'âge de onze ans, le troisième ligne aile auvergnat a été fortement utilisé par Christophe Urios depuis janvier dernier (sept titularisations en quatorze matchs).

Cette première signature, qui devrait être officialisée par Clermont dans les semaines à venir, est un choix logique au vu de la carrière de Dessaigne et de ce que recherche Christophe Urios dans son effectif. JIFF, issu de la région, profil de sécateur plus que de coureur, Lucas Dessaigne est un enfant du club mais devra batailler pour sa place à l'issue de la Coupe du monde. Titulaire lors des trois premiers matchs de Top 14, le Riomois de naissance verra débarquer Marcos Kremer, Fritz Lee et Pita-Gus Sowakula fin octobre. À noter également qu'Alexandre Fischer poursuit activement sa rééducation après avoir subi une rupture des ligaments croisés en début d'année.

Rixen, de Brive à Clermont

Clermont profite surtout de cette intersaison pour régler au mieux sa montagne de fins de contrat (19 joueurs). Comme nous vous révélions dans l'édition du 22 septembre de Midi Olympique, plusieurs jeunes clermontois à fort potentiel sont courtisés par l'extérieur (Daniel Bibi Biziwu, Giorgi Beria et Killian Tixeront). Mais ce dernier bénéficie d'une année en option, ce qui pourrait faciliter une éventuelle prolongation.

Côté arrivées, l'ASM devrait voir débarquer dans ses rangs Oskar Rixen. Le puissant deuxième ligne de Brive a visiblement séduit le staff clermontois, lui qui deviendra JIFF la saison prochaine. Mais l'ASM s'active également pour dénicher une pointure au poste de pilier droit. Face à l'affaire Mohamed Haouas, en mai 2023, Clermont n'avait pas pu compenser la vraie fausse arrivée du Montpelliérain. Alors que Rabah Slimani est en fin de contrat, le club auvergnat regarde au-delà des frontières françaises. L'ASM cible d'ailleurs Kyle Sinckler et Will Stuart, deux piliers anglais participant actuellement à la Coupe du monde avec le XV de la Rose.