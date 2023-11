Dans un duel du “64”, où les avants de l’Aviron bayonnais ont fait un grand match (35-16), le club basque a pu compter sur sa deuxième ligne, qui a été excellente, alors que Camille Lopez a encore assuré au pied.

Tops

Lucas Paulos

Lucas Paulos jouait, samedi, son premier match à Jean Dauger avec les couleurs de l’Aviron bayonnais. Il a livré un grand match. Dans le jeu, l’Argentin a été très actif ballon en main (douze courses, deux plaquages cassés). D’ailleurs, l’ancien briviste est à la conclusion du premier essai du match sur ballon porté (15e). Si les Bayonnais ont dominé le pack palois sur de nombreux ballons portés, Paulos n’y est pas pour rien non plus. Sa densité physique a fait un bien fou à sa nouvelle équipe. Le deuxième ligne n’a pas été le seul argentin très en vue, puisque son compère Rodrigo Bruni, entré en jeu à la 53e, a gratté deux ballons très importants près de son en-but (56e, 62e), à un moment où Pau n’était pas distancé au score.

Thomas Ceyte

Comme son compère, Thomas Ceyte a été de tous les combats face à Pau. Le futur Clermontois a été hyperactif ballon en main (treize courses, meilleur total). Il fait une belle percée dans l’axe (43e) et même si Théo Attissogbé défend bien, l’action se termine sur la gauche avec un essai de Federico Mori. Seul petit bémol, un en-avant sur une action où il s’est précipité (70e) et deux plaquages manqués. Mais à Bayonne, personne ne lui en tiendra rigueur. “Je suis un peu frustré de ce que je peux faire. C'est bien qu’il y ait de la concurrence, ça va me tirer vers le haut”, disait-il avant la rencontre. Ce soir, c’est lui qui a tiré son équipe vers le haut.

Après un âpre combat, les Bayonnais sont venus à bout des Palois sur le score de 35-16. Coup double pour les Basques qui prennent le bonus offensif face au voisin béarnais.



Camille Lopez

Fait rare. Face à Pau, Camille Lopez, le maître à jouer de l’Aviron, a manqué une tentative au pied, à savoir une transformation en fin de match, après l’essai de Guillaume Rouet en coin (77e). C’est son premier échec de la saison dans l’exercice du tir au but. Mais avant ça, l’ouvreur avait été un grand artisan de la victoire des Ciel et Blanc. Il a, en effet, inscrit douze points (deux pénalités, trois transformations) et cette réussite au pied a permis à l’Aviron de maintenir un écart conséquent au score.

Théo Attissogbé

Le champion du monde U20 a été remuant sur son aile. Il s’est souvent proposé (onze courses avec ballon, un plaquage cassé) et a tenté d’amener un peu de vivacité à la Section. Il gagne un joli duel aérien sur Cheikh Tiberghien (42e) et défend bien sur Thomas Ceyte lors de la percée du deuxième ligne en début de seconde période.

Flops

Facundo Gigena

Comme lors de la réception du Stade toulousain, où il avait été dominé par Owen Franks et sanctionné à deux reprises, l’international argentin a subi en mêlée fermée sur la pelouse de Jean Dauger. Face au puissant Tevita Tatafu, l’ancien joueur des London Irish a été pénalisé deux fois en mêlée fermée (12e, 22e). Il a d’ailleurs été remplacé par Rémi Seneca avant même la demi-heure de jeu (27e).

Lucas Rey

Le talonneur de la Section, Lucas Rey, n’a pas fait son meilleur match au Pays basque. Il se fait contrer son lancer par Arthur Iturria (7e), avant de ne pas s’entendre avec son alignement à la demi-heure de jeu. D’ailleurs, ce second raté permet aux Basques de récupérer la possession et Pierre Huguet finit l’action dans l’en-but adverse (14-6, 30e). Il a été remplacé à une demi-heure de la fin par Youri Delhommel, qui a gratté un ballon important près de son en-but (60e) et qui a été plutôt actif dans le jeu courant.