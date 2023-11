Un mois après la fin de la Coupe du monde, le centre ou ailier des Fidji n’est pourtant toujours pas arrivé sur Lyon, la faute à des soucis administratifs qui n’en finissent plus de retarder son décollage, faute de visa de travail.

Semi Radradra se fait désirer. Un mois après la fin du Mondial, le centre fidjien n'a toujours pas posé ses valises à Lyon, club où il s'est engagé jusqu'en 2025. Après un passage mouvementé à Bristol, notamment marqué par des blessures à répétition, l'ancien treiziste était originellement attendu cette semaine dans la capitale des Gaules. Mais le visa tant attendu devrait finalement être délivré la semaine prochaine, le joueur devant suivre dans la foulée, soit d’ici la fin du mois de novembre.

Après une Coupe du monde moyenne, Semi Radradra cherchera à se relancer dans le Rhône en espérant retrouver ses appuis de feu. Passé par Toulon et Bordeaux-Bègles entre 2017 et 2020, le Fidjien avait ébloui le Top 14 par sa vitesse et ses essais spectaculaires. À trente-et-un ans, Radradra est attendu au tournant, lui qui n'a pas été épargné par les blessures ces dernières saisons.