Pro D2 - Nevers, toujours aussi imprenable à domicile, écrase Brive et continue de viser haut

Pro D2 - Ce gros choc de la 11ème journée de Pro D2 entre deux équipes au même bilan n'a tourné que dans un seul sens, celui de l'USON Nevers (36-18), face au CA Brive. Invaincus à domicile, les Neversois ont poursuivi leur bonne série au Stade du Pré Fleuri en écrasant un concurrent direct, enchaînant les essais et intraitables en défense. Succès précieux pour Nevers, qui creuse un bel écart dans l'optique des playoffs.

L'USON Nevers était bien trop forte pour son adversaire. Victorieux de Brive avec le bonus offensif (36-18), les Neversois présentent un bilan parfait dans leur forteresse à domicile, avec six victoires en autant de rencontres. Un succès logique face à des Brivistes bien pâles, qui n'ont pu que sauver l'honneur et concèdent une troisième défaite consécutive en Pro D2.

Avec ou sans Olding, Brive dans le dur

Pourtant, Nevers a eu du mal à rentrer dans son match, et rien ne laissait envisager le score final. Brive ouvrait même le score sous la botte de Stuart Olding (0-3, 2ème). L'ouvreur irlandais manquait une seconde pénalité (22ème), peu avant de sortir sur civière (25ème). Sur un plaquage anodin, sa tête a heurté le sol. Il est sorti conscient, mais son état va sûrement préoccuper le staff briviste, et son nouveau coach Pierre-Henry Broncan.

Mais avec ou sans lui, c'est Nevers qui marquait les essais en première période, sur deux ballons portés après une touche à cinq mètres. Si la première fois, Hugues Bastide avait le temps d'aplatir (5-3, 7ème), sur la seconde, le maul a été écroulé par l'ancien Neversois Issam Hamel, et l'arbitre donnait un essai de pénalité (12-6, 33ème). Brive terminait mieux, et campait dans les 22m adverses après un échec au pied de Raffy. Mais après plusieurs pick and go sur la ligne d'en-but, les Coujous cafouillaient la sortie de balle, et Reynolds marquait un essai de 70 mètres (19-6, 40+2ème).

Doublé de Mathiron, et Brive touche le fond

Un véritable coup de massue pour les Brivistes, qui ont pu se dire les termes dans le vestiaire et repartir de l'avant ... pour commencer la deuxième période comme ils ont terminé la première. L'USON à l'attaque envoyait une bonne combinaison de trois-quarts. Noah transmettait à Arthur Mathiron (20 ans), qui évitait le dernier défenseur pour son premier essai en professionnels (26-6, 44ème). Nevers dominait outrageusement, Reynolds s'essayait au drop de 50 mètres, manqué. Mais sur l'action suivante, les Nivernais obtenaient une touche, et rebelote. Cette fois, c'était Fraser qui envoyait son jeune coéquipier à l'essai pour le doublé (36-6, 64ème).

Cinq essais à rien, Nevers pouvait ralentir le rythme. Brive en profitait pour sortir la tête de l'eau, difficilement, et sauver l'honneur. Warren-Vosayaco lançait un contre, mettait la pression pour récupérer le ballon, et Ratuva marquait côté opposé (36-11, 67ème). Puis après une récupération dans les 22 corréziens, Mathis Ferté concluait la rencontre avec un essai en solitaire de 40 mètres sur son aile (36-18, 80ème).

Victoire méritée pour l'USON, qui fête ses 120 ans avec un beau succès, bonifié (4ème bonus offensif, seul Vannes fait autant), et une belle 3ème place, six points devant le 7ème. Le CAB manque un bon coup au classement et reste englué à la 9ème place. Pierre-Henry Broncan a du travail devant lui.