Le Castres olympique a dévoilé hier l'arrivée de sa nouvelle recrue Jack Goodhue en la présentant sous ses nouvelles couleurs bleues. Septuple champion de Super Rugby avec les Crusaders, sa venue devrait apporter de l'expérience au centre du terrain.

Il est enfin là ! Annoncé le 29 juin dernier lors de la fin de saison en tant que recrue, Jack Goodhue est enfin arrivé dans le Tarn en ce début de semaine. Posant avec la tunique bleue du Castres Olympique pour la traditionnelle photo, le Néo-Zélandais de 28 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec le CO, avec une année en option. C'est un trois-quart d'expérience, lui qui avait terminé troisième avec les All Blacks en 2019, qui était notamment titulaire lors de la dernière finale de Super Rugby, remportée avec les Crusaders face aux Chiefs le 24 juin dernier. Une septième à son compteur !

Joueur tonique et complet, Goodhue est capable d'évoluer tant premier que second centre. Réserviste des All Blacks pour le Mondial en France, il a disputé deux rencontres avec les All Blacks XV au mois de juillet, face au Japon XV et au Japon. Si le temps de prendre ses marques est obligatoire, il pourrait être disponible d'ici le début du mois prochain. Dans le système castrais, l'homme aux 18 sélections devrait être associé à Séguret, Cocagi, Botitu, Zeghdar cette saison.

Castres, actuellement quatrième du championnat, recevra le Stade toulousain ce samedi à 21h05, sans doute sous les yeux de son nouveau joyau du Pacifique.