Pro D2 - Ce jeudi soir, en ouverture de la onzième journée du championnat de France, l'Union sportive montalbanaise s’est imposée à la maison contre le Biarritz olympique, 32-21. Devant à la pause, grâce à trois essais et une première période globalement dominée (17-7), l’USM a vu le BO lui passer devant en deuxième mi-temps. Mais les locaux ont mieux terminé la partie, grâce à l’entrée de Jérôme Bosviel, auteur de quinze points.

Après trois défaites consécutives et un mois sans victoire en championnat, Montauban a mis fin à cette mauvaise passe, ce jeudi soir, devant son public. Contre le BO, les joueurs de Pierre-Philippe Lafond l’ont emporté, 32-21. Grâce à ce succès, ils remontent provisoirement à la sixième place du classement. Biarritz, quant à lui, enchaîne un second revers consécutif. Les Basques sont maintenant neuvièmes.

Alors que les matchs entre Montauban et Biarritz sont habituellement animés et riches en essais (il y en avait eu huit la saison passée), la rencontre de ce jeudi soir a eu un peu de mal à se lancer. Pour tout dire, l’USM a vite mis la main sur le ballon, mais elle s’est heurtée à une défense biarrote plutôt bien organisée, solide sur la ligne d’avantage et vraisemblablement pas handicapée par les forfaits de dernière minute de Yann David et Jonathan Joseph, au centre du terrain.

Fortunel impliqué sur deux essais

Au quart d’heure de jeu et alors que le score était toujours de 0-0, Pierre Philippe Lafond, interrogé par le diffuseur, a alors analysé la situation ainsi : “Il y a des intentions, mais on tombe sur une belle défense du BO. Il va falloir alterner”. La consigne a été appliquée à la lettre, puisque sur l’action suivante, Thomas Fortunel a tapé un petit coup de pied par-dessus la défense basque, Yvan Reilhac a profité d’un rebond favorable et le trois-quarts centre a ouvert le score (7-0, 17e).

La réponse du BO ne s’est pas fait attendre. Privés de ballons jusque-là, les partenaires de Romain Lonca ont proposé une longue séquence dans les 22 mètres adverses, après une percée d’Imanol Biscay. Les avants, derrière un Mohamed Haouas percutant, ont gagné du terrain et Christopher Hilsenbeck a feinté la passe (7-7, 22e). Dans la foulée, Thomas Hébert a de nouveau trouvé une brèche dans le rideau montalbanais, mais l’occasion n’a pas été concrétisée (28e).

La suite et fin de la première période a été à l’avantage des locaux, en supériorité numérique suite au carton jaune adressé à Adrian Motoc (plaquage haut sur Kevin Gimeno, 30e). À 15 contre 14, sur un nouveau jeu au pied de Thomas Fortunel, Secundo Tuculet a été plus rapide que Cordin pour inscrire en coin le deuxième essai de son équipe (12-7, 31e). Un instant plus tard, ce même Tuculet a récupéré une chandelle d’Hilsenbeck, avant de percer la défense basque, puis de servir sur un plateau Alexis Bernadet, qui a terminé le travail (17-7, 35e). Ainsi, le club local est rentré avec dix points d’avance aux vestiaires et l’écart aurait pu être plus important si Fortunel n’avait pas laissé sept points au pied en route (une pénalité, deux transformations).

Biarritz revient fort, mais l’entrée de Bosviel a fait la différence

En récupérant le ballon sur le coup d’envoi de la seconde période, le BO s’est vite remis dans la bonne direction. Au bout d’une longue séquence, Gervais Cordin a décalé Romain Lonca qui a ramené ses partenaires à hauteur (17-14, 42e). Dans la foulée, c’est Temo Matiu, venu au soutien d’une bonne charge d’Adrian Motoc, qui a donné l’avantage à son équipe pour la première fois de la partie (17-21, 50e).

Pour autant, Montauban ne s’est pas affolé. Les locaux ont remis la main sur le ballon et ont eu deux grosses possessions (56e, 62e) près de l’en-but biarrot. Les visiteurs ont bien défendu et l’USM a dû s’en remettre à la botte de Jérôme Bosviel pour revenir à un petit point (20-21, 58e).

D’ailleurs, l’arrière montalbanais a été décisif sur cette fin de match. Il a été très bon dans la bataille de l’occupation, qu’il a remportée. Et face aux nombreuses fautes concédées par le BO, notamment au sol, Bosviel a passé quatre pénalités (65e, 70e, 74e, 79e), pour permettre aux siens de renouer avec la victoire (32-21).