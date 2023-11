Plus d'un mois après l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud, Cameron Woki a fait le bilan de la Coupe du monde, à l'occasion de la sortie de son livre. Selon lui, les champions du monde étaient meilleurs que les Français ce soir-là.

Après l'échec, le rebond ? Plusieurs internationaux français ont décidé de vite reprendre la compétition pour laisser de côté l'immense déception de l'élimination en quart de finale du Mondial. C'est le cas de Cameron Woki, qui a rapidement rejoué avec son club du Racing 92. Il était titulaire le week-end dernier face à Toulon lors de la défaite des Racingmen (31-26). À l'occasion de la sortie de son livre : "Je croirai toujours", le deuxième ligne de l'équipe de France s'est confié à nos confrères de l'AFP sur la difficulté de passer à autre chose après la défaite. "J'ai beaucoup travaillé pour faire cette Coupe du monde. Je me suis vraiment donné les moyens de la faire. Donc s'arrêter en quart, ça a été douloureux. Il y a de la frustration, surtout pour ceux qui nous quittent, joueurs et staff, et pour le public, parce qu'on n'a pas pu leur ramener le trophée. Mais le Mondial est derrière moi, j'ai un championnat à venir avec le Racing, un Tournoi des Six Nations à préparer avec l'équipe de France... Il y a pas mal de choses qui me permettent d'oublier."

La prépa intensive m'a permis d'être à mon meilleur niveau

Woki a aussi affirmé que les Sud-Africains étaient meilleurs que les Français ce fameux soir du 15 octobre. "Ils ont été meilleurs que nous, sur ce match-là. Mais ça aurait pu être eux qui étaient en difficulté . Je pense que le meilleur l'a emporté. J'ai revu le match le soir même pour trouver les réponses. Je ne les ai pas forcément eues... mais je voulais basculer émotionnellement."

Malgré la déception, Woki retient "le parcours, les bons souvenirs, l'expérience." Le joueur de 25 ans disputait sa première Coupe du monde. "Physiquement, j'étais en forme, assène ce dernier. Je sortais d'une "prépa" intensive qui m'a permis d'être à mon meilleur niveau. Mais le fait de retrouver le club rapidement m'a permis d'oublier, de passer à autre chose."

Je n'avais pas tourné la page de Bordeaux l'année dernière

Pour sa première saison sous les couleurs franciliennes, Cameron Woki a mis du temps à retrouver le niveau qui était le sien à l'UBB. Une blessure au poignet l'a aussi empêché d'enchaîner, et le joueur a donc vécu comme une satisfaction personnelle le fait de disputer tous les matchs de l'équipe de France au Mondial. "Quand tu joues avec de la nostalgie, tu ne peux pas être bon, avoue-t-il lorsqu'il évoque l'exercice précédent avec le Racing. Je n'avais pas tourné la page de Bordeaux l'année dernière, c'est ce qui a causé mes contre-performances. Aujourd'hui, c'est derrière moi: je suis 100% Racingman. L'année dernière, c'était compliqué, je m'étais un peu fermé au groupe, ça n'a pas aidé. Je me suis mis des bâtons dans les roues tout seul. Cette saison, j'ai le même objectif que chaque année: essayer de remporter un titre." Les Ciel et Blanc défieront le Stade français le week-end prochain pour un derby qui sent bon la poudre entre deux des meilleures équipes du début de saison.