Setariki Tuicuvu, joker Coupe du monde à Toulon, a prolongé jusqu'en 2025 avec le RCT. Capable de couvrir tous les postes des lignes arrières, le Fidjien possède le précieux statut de Jiff.

Nouvelle prolongation à Toulon. Après avoir sécurisé l'avenir de Jiuta Wainiqolo et Beka Gigashvili, le RCT vient d'annoncer la prolongation de Setariki Tuicuvu. Arrivé en tant que joker Coupe du monde sur la Rade, l'ancien Briviste sera donc Varois jusqu'en 2025 au moins. Capable de couvrir tous les postes des lignes arrières, Setariki Tuicuvu possède le précieux statut de Jiff et devrait être régulièrement utilisé par Pierre Mignoni. À vingt-huit ans, le Fidjien a disputé six matchs cette saison dont cinq en tant que titulaire.

Face au Racing, Tuicuvu s'est surtout fait remarquer par un spectaculaire essai, marqué à la suite d'un plongeon en bord de touche. En ce début de saison, "Seta" a d'ailleurs été aligné trois fois au centre et une fois à l'aile. L'ancien Briviste devrait retrouver Clermont, son club formateur, samedi dans le cadre du déplacement du RCT en Auvergne.