La greffe entre Melvyn Jaminet et Toulouse n'a pas réellement prise. Arrivé en grandes pompes à l'été 2022, Melvyn Jaminet a connu la joie d'un premier bouclier de Brennus mais a surtout été plombé par les blessures. Retour en cinq dates sur le passage contrasté de Jaminet en Rouge et Noir.

4 septembre 2022 : premier match convaincant

L'été 2022 a été marqué par la signature fracassante de Melvyn Jaminet au Stade toulousain. En quête d'un arrière digne de concurrencer Thomas Ramos, le club rouge et noir pense avoir flairé le bon coup en s'offrant le canonnier de Perpignan. Sortant de quatre saisons pleines en Catalogne, le numéro 15 international arrive avec une pression nouvelle sur les bords de la Garonne mais assure pour sa première. Face à Bordeaux-Bègles, en ouverture du Top 14, Jaminet marque sept points capitaux offrant un succès in extremis aux Rouge et Noir.

16 octobre 2022 : une entorse de la cheville stoppe l'élan de Jaminet

Après un mois de compétition partagé avec Thomas Ramos, Melvyn Jaminet casse son bel élan, sur la pelouse de Brive. Malgré le succès autoritaire de ses coéquipiers, l'arrière des Bleus se blesse à la cheville et doit déclarer forfait pour la tournée de novembre avec le XV de France. Les diagnostics révèlent une entorse pour le numéro 15 toulousain. L'arrière ne rejouera que le 23 décembre pour reporter le maillot rouge et noir.

1er janvier 2023 : une symphonie réalisée à Clermont

Le passage de Melvyn Jaminet ne laissera pas une grande trace dans l'histoire du Stade toulousain. Mais les supporters rouge et noir pourront longtemps se rappeler de l'étincelante performance réalisée par leur arrière, à Clermont. Pour célébrer la nouvelle année 2023, Jaminet prend vite les choses en main pour offrir un large succès aux Rouge et Noir, une première depuis vingt ans au stade Marcel-Michelin, en championnat. Avec dix-sept points au compteur, l'arrière toulousain règne en maître sur cette rencontre, livrant sans doute sa meilleure performance avec Toulouse.

Melvyn Jaminet avait rayonné sur la pelouse du stade Marcel-Michelin. Icon Sport - Icon Sport

22 avril 2023 : une nouvelle entorse à la cheville plombe la saison de Jaminet

Mais trois mois et demi après cette symphonie en terre clermontoise, Melvyn Jaminet doit retourner à l'infirmerie. Une nouvelle entorse à la cheville clôt la saison 2022-2023 de l'arrière toulousain. Face au Stade français, l'ancien catalan souffre de la même blessure subie sur la pelouse de Brive. Un coup de massue terrible pour Jaminet qui ne pourra pas participer aux phases finales avec ses coéquipiers.

17 juin 2023 : un premier bouclier de Brennus... en tribunes

À l'instar de Pierre-Louis Barassi ou Ange Capuozzo, Melvyn Jaminet avait choisi le projet toulousain pour gagner des titres. Et malgré deux grosses entorses à la cheville, et une place d'arrière perdue en Bleu, le numéro 15 rouge et noir a accroché un titre à son palmarès. Depuis les tribunes, le numéro 15 rouge et noir a pu écarquiller ses yeux au moment où Romain Ntamack a transpercé la défense rochelaise dans les ultimes minutes de la finale de Top 14. Première saison à Toulouse, et premier bouclier de Brennus pour Jaminet. Le dernier ? Le Varois de naissance tentera d'aider le RCT à reconquérir Saint-Denis, dix ans après la dernière victoire toulonnaise.