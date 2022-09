Rentré en cours de jeu à la place de Thomas Ramos, Melvyn Jaminet a fait une entrée remarqué. Il s'est exprimé sur cette première victoire en terre girondine : "Le scénario nous sourit. Le match a été très intense avec un passage à vide de notre part dans les vingt dernières minutes de la première mi-temps. On avait du mal à sortir de notre camp, on le paye cash. Le coach a annoncé à la pause qu'il ferait des changements assez tôt après la mi-temps pour mettre du rythme. Ca a fonctionné. La malchance des buteurs (de Bordeaux) nous fait aussi du bien. On ne s'est pas affolés, on savait qu'on était imprécis sur les bases du rugby. Une fois qu'on a réglé ça et mis des choses en place, on a réussi à les mettre à mal. Attaquer sur une victoire, en plus à l'extérieur et à Bordeaux, c'est le scénario idéal pour commencer la saison. Il reste pas mal de choses à travailler, mais on va pouvoir faire de belles choses si on continue comme ça."

Le deuxième ligne Josh Brennan a lui reconu les difficultés du paquet d'avant en première mi-temps: "On a eu du mal au début sur des petits détails, mais on s'est accrochés. On a un peu de chance quand ils ratent leurs dernières pénalités, mais on n'a rien lâché jusqu'au bout. En deuxième mi-temps, on est repartis à zéro, on a essayé de garder plus le ballon, de se faire moins de passes devant la ligne. C'est top de lancer la saison comme ça, car la dernière fois qu'on était venus ici, on avait perdu. Il (le coaching) a fait du bien. Tout le monde qui est entré a ajouté son petit truc, ça a fait la différence."

Enfin, l'entraîneur de la défense Laurent Thuery salue la force mental dont on fait preuve les joueurs rouge et noir : "On est passé par tous les stades au niveau des émotions. On est forcément très heureux de la fin du match, mais aussi sur le contenu de la 2e mi-temps, avec plus d'enthousiasme et de ballons portés, on a réussi à finir nos actions. Il faut retenir l'état d'esprit qui a été fondamental pour renverser Bordeaux. Sincèrement, on gagne, on est content mais on perdait ce soir, c'était très logique. On aurait pu s'en sortir très mal ce soir. Donc il faut être très humble. Bravo à nous, aux buteurs notamment, d'avoir mis ces points-là qui comptent. Le coaching aide sur ce match mal embarqué entre la 20e et la 40e. Ils ont mis beaucoup de vitesse et ont scoré. Il a fallu changer quelque chose, amener de le fraicheur. Le banc a été très utile"

Après cette victoire, Toulouse lance sa saison de la meilleure des manières. Il faudra confirmer cette dynamique face à Toulon dimanche prochain à 21h.