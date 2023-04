Sérieusement touché à la cheville droite samedi soir lors de la défaite au Stade français, l'arrière de Toulouse Melvyn Jaminet a passé des examens complémentaires ce lundi ayant révélé que le tibia n'était pas touché alors qu'il existait une forte crainte à ce niveau. En revanche, il va être absent plusieurs semaines même si sa fin de saison n'est pas actée.

L'arrière international du Stade toulousain Melvyn Jaminet est sorti sur blessure samedi soir, à la 36e minute du match au Stade français. Évacué sur civière, le joueur s'est rapidement plaint de la cheville droite et les premières images ont montré que celle-ci était restée plantée dans le sol et avait tourné sur un contact avec Paniasi Dakuwaqa. Surtout, le visage abattu du Toulousain et son coup de poing de dépit sur la pelouse laissaient envisager un diagnostic très inquiétant, d'autant que le joueur a aussi indiqué à son staff médical qu'il souffrait au niveau du tibia, ce qui pouvait laisser présager le pire.

Comme expliqué ce lundi dans Midi Olympique, Jaminet devait passer des examens complémentaires ce lundi dans la ville rose. Ils ont finalement été rassurants. Tel qu'indiqué par nos confrères de L'Équipe, ils ont écarté l'éventualité d'une absence de plusieurs mois. Selon nos informations, le tibia n'est pas touché et le risque de fracture n'est plus d'actualité. La participation de l'ancien Perpignanais à la prochaine Coupe du monde avec le XV de France n'est donc pas remise en cause.

Une fin de saison compromise

En revanche, le joueur souffre d'une grosse entorse et le ligament est bien atteint. Voilà pourquoi sa fin de saison en club est toutefois compromise puisque Jaminet devra quoi qu'il arrive demeurer à l'arrêt plusieurs semaines. Pour autant, il n'est pas acté à ce jour qu'il ne rejouera pas lors de l'exercice en cours. Un retour pourrait même être espéré pour les phases finales de Top 14 en juin. En tout cas, c'est bien sûr un coup dur pour le joueur qui, déjà blessé à une cheville en octobre, avait raté la tournée de novembre avec les Bleus. Sur le plan sportif, il a vu son coéquipier Thomas Ramos passer devant lui dans la hiérarchie à son poste en équipe nationale.

Avec le Stade toulousain, où il est arrivé l'été dernier, il avait pour objectif de se faire une place sur la feuille de match pour la demi-finale au Leinster samedi, alors que ce n'était pas le cas contre les Bulls en huitième de finale puis face aux Sharks en quart. Titulaire contre Lyon il y a huit jours, il avait enchaîné à Paris mais a donc été coupé dans son élan... Même s'il revient à temps pour postuler en demi-finale du championnat à Saint-Sébastien (9 et 10 juin) ou en finale (17 juin), il lui faudrait retrouver le rythme nécessaire. C'est aussi un coup dur pour son club qui a déjà perdu pour de longues semaines l'ailier ou arrière international italien Ange Capuozzo, victime d'une rechute à l'omoplate et dont la fin de saison est également compromise. Pour rappel, Anthony Jelonch (genou), Selevasio Tolofua (hanche), Yannick Youyoutte (pied) et Nelson Epée (genou) ne rejoueront pas durant l'exercice en cours.