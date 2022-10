Le numéro 15 de Fabien Galthié sera éloigné des terrains pendant six semaines. La large victoire toulousaine à Brive (45-7) a laissé des traces. À la quinzième minute, Melvyn Jaminet s'est tordu la cheville à la suite d'un plaquage d'Axel Muller. Cette saison, l'arrière rouge et noir a disputé sept rencontres dont quatre en tant que titulaire. Auteur d'un essai face à Clermont lors de la sixième journée, Melvyn Jaminet a, comme Thomas Ramos, profité de la blessure de Romain Ntamack pour engranger du temps de jeu.

Les Bleus sans plusieurs cadres face à l'Australie

Avec Baille et Cros blessés, le Stade toulousain et l'équipe de France perdent un nouveau cadre à moins d'un mois de la première rencontre des Bleus face à l'Australie (le 5 novembre). Fabien Galthié devra également faire sans Gabin Villière et Arthur Vincent. Mais Romain Ntamac kpourrait lui faire partie du groupe des Bleus. Après leur Grand Chelem réalisé l'hiver dernier, le XV de France défiera l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. La liste des 42 joueurs tombera ce lundi ou mardi.

Face à la blessure de Melvyn Jaminet, qui a disputé l'intégralité des rencontres des Bleus lors du dernier Tournoi, Fabien Galthié pourrait se tourner vers Romain Buros, Thomas Ramos ou Brice Dulin. Le premier n'a jamais porté le maillot bleu malgré deux convocations en rassemblement et le deuxième n'a plus été sélectionné depuis mars 2021.