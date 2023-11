Lors d'une conférence portant sur le thème des progrès technologiques au service du sport, le manager du Stade toulousain Ugo Mola a confié que la data lui indiquait de sortir Romain Ntamack en finale du Top 14. Inutile de rappeler l'action décisive du demi d'ouverture à quelques secondes de la fin du match...

L'heure n'est pas au procès, plutôt à la constatation. Les datas font désormais partie intégrante du rugby mondial, et il faudrait être sacrément archaïque pour revenir sur ce progrès technologique qui a perfectionné un sport déjà très cérébral. Aucun doute là-dessus. Des spécialistes de la data, on en trouve désormais dans tous les clubs, et les staffs des nations majeures du rugby mondial s'en passionnent. GPS, capteurs d’indice de masse graisseuse, tous ces outils arrivés dans le rugby au cœur des années 2000, ont mis plus de temps à être utilisé en France.

En 2018, l'ancien sélectionneur (2012-2015) Philippe Saint-André confirmait : "On a été un peu les derniers à s’adapter aux nouvelles technologies. Pourquoi ? Parce que cela représente des coûts supplémentaires. Pour un effectif de 32 joueurs, il faut acheter 32 GPS. Si on veut bien utiliser ces GPS, il faut un employé à temps plein pour récupérer les données et les exploiter. Tout cela représente de l’argent et ce n’était pas la priorité des présidents de club il y a une dizaine d’années. Les Anglo-Saxons et les Neo-Zélandais ont pris donc pris un coup d’avance sur nous. C’est maintenant rentré dans les mœurs".

Arrivé à la tête du XV de France en 2019, Fabien Galthié a depuis beaucoup utilisé les données pour construire sa sélection et faire progresser les Bleus. Dans une interview accordée au Midi Olympique il y a quelques semaines, le navigateur Thomas Coville, ami de l'ancien demi de mêlée témoignait : "Il avait commencé à vraiment former son staff sur la préparation physique et en particulier la data, ce qui m’avait beaucoup impressionné. En tant que navigateur, j’utilise énormément la data et sur cela, j’avais énormément de sujets de conversation avec lui."

Lors de sa conférence de rentrée, Fabien Galthié a de nouveau choisi les chiffres pour tenter d'expliquer l'élimination précoce du XV de France en quart de finale du Mondial. Cette justification par l'arithmétique apparaît logique, concrète, mais en a agacé plus d'un, à commencer par l'ancien international Richard Dourthe, sur le plateau du CRC (Canal Rugby Club) : "Tous les gens l'adorent c'est parfait mais ils éludent tous les points qui nous intéressent vraiment à savoir : pourquoi on a perdu ? Pourquoi il y a eu autant de blessés ? Il enfume tout le monde avec sa data et je ne crois que c’est cela, respecter les gens qui aiment le rugby."

Faut-il alors se méfier de ces fameuses datas ? À l'occasion d'une conférence organisée à Agen et plus précisément dans le cadre des Rencontres Michel-Serres, le manager du Stade toulousain Ugo Mola, et l'ancien entraîneur d'Agen ou de l'Usap Christian Lanta, ont échangé sur les thèmes de la data et de l'intelligence artificielle dans le sport. Mola, qui a remporté quatre titres avec Toulouse depuis qu'il est en charge du sportif, a réaffirmé l'intérêt des nouvelles technologies, en précisant tout de même qu'elles étaient des outils et non des contraintes : "On a des datas physiques, médicales et des indicateurs de performance, mais ce ne sont que des aides à la décision. Il ne pas oublier le contexte dans lequel on les prend."

En finale du Top 14, notamment, où le manager a confié que tous les indicateurs lui conseillaient de coacher Romain Ntamack, finalement grand héros du 17 juin après une chevauchée extraordinaire dans la défense rochelaise : "En finale de Top 14 contre La Rochelle, Ntamack enchaîne les contre-perf depuis dix minutes, il joue son 31e match de la saison, tous les voyants disent qu’il faut le sortir. Mais quand il marque l’essai de la victoire à la 78e minute, il touche sa vitesse max absolue de la saison !" Comme quoi, les chiffres n'expliquent pas tout... Et au manager de Toulouse de conclure, en guise d'avertissement : "Ces outils doivent rester à la place de l’outil. Le risque des datas n’est-il pas qu’un coach s’en serve pour se dédouaner quand il est dans l’échec ?"