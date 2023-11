Fédérale 1 : tous les résultats de la 8e journée !

L'ensemble des rencontres de la huitième journée de Fédérale 1 se sont jouées ce week-end. Si Floirac et Genève continuent d'asseoir sa domination, Grasse s'enlise. Retrouvez l'ensemble des résultats.

Ce fut un bon week-end pour les leaders en Fédérale 1 ! Genève, Agde, Saint-Sulpice sur Lèze et Floirac se sont tous imposés. Ils ont ainsi pu conforter leur place de leader des différentes poules. Sont à noter aussi les belles performances de Gaillac, qui s'est imposé à Castelnaudary et de Peyrehorade sur la pelouse de Barbezieux-Saint-Hilaire. Battu par Gruissan, Grasse ne s'est toujours pas imposé cette saison et continue de s'enfoncer.

Tous les résultats poule par poule :

Cliquez ici pour retrouver tous les classements de Fédérale 1 !