Le Stade métropolitain intouchable, Rennes aussi... Les résultats de la 8ème journée de la Nationale 2

Ce week-end se jouait la huitième journée de Nationale 2. En leader, le Stade métropolitain a facilement battu Auch. Même résultat pour Rennes dans la poule 1 après un succès sur le terrain de Saint-Jean-de-Luz.

La Nationale 2 poursuit son chemin. Dans la poule 1, les Rennais assument leur statut et occupent la première place à l'issue de cette huitième journée. Les Bretons se sont imposés à Saint-Jean-de-Luz d'un petit point. En fond de grille, Anglet et Limoges sont onzième et douzième, à égalité de points.

Dans la poule 2, Nîmes a écraté Fleurance ce samedi soir, alors que Valence d'Agen est lanterne rouge après un revers à Aubenas.

Les résultats de la poule 1 :

Marcq-en-Baroeul - Anglet : 22-13

Limoges - Langon : reporté

Bassin d'Arcachon - Niort : 10-13

Cognac-Saint-Jean D'Angély - Rennes : 27-28

Marmande - Salles : 32-26

Saint-Jean-de-Luz - Rennes : 27-28

Les résultats de la poule 2 :

Nîmes - Fleurance : 25-16

Aubenas - Valence d'Agen : 25-21

Bédarrides - Lannemezan : 32-16

La Seyne - Dijon : 29-15

Mâcon - Rumilly : 16-13

Stade Métropolitain - Auch : 28-8