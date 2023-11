Celui qui devait prendre sa retraite à l'issue de la saison dernière n'avait pas résisté à une dernière pige en tant que joker Coupe du monde. Mais cette fois, ça sera bien la dernière sur la pelouse du Lou. Toby Arnold fera ses adieux à ses supporters ce samedi face au Stade français.

C'est à l'issue de son 232e match sous le maillot lyonnais que Toby Arnold devra faire ses adieux. À l'âge de 36 ans, celui qui a fait ses bases au rugby à 7 raccrochera les crampons après un peu plus de dix saisons passées dans la ville des Lumières. Et le Lyonnais d'adoption aurait dû le faire il y a un petit moment déjà, à l'issue de la saison dernière. Mais cette Coupe du monde aura finalement été l'occasion de prolonger encore un peu le plaisir. Joker Coupe du monde pour pallier l'absence des internationaux, Toby Arnold n'a manqué qu'une journée depuis la reprise du Top 14. Face au Stade français ça sera la bonne. Le moment de dire au revoir "pour de bon" à son antre.

Une chose est sûre, l'arrière néo-zélandais aura marqué le club de son empreinte. Arrivé alors que le Lou évoluait en Pro D2 lors de la saison 2013-2014 il a été non seulement l'un des grands acteurs de la remontée en Top 14 mais aussi l'une des pièces maîtresses de la pérennisation du club dans l'élite fort de son expérience et de l'importance qu'il a su prendre au sein de cet effectif. Malheureusement il ne soulèvera jamais un Brennus avec le Lou mais glanera deux titres de champion de France de Pro D2 et une Challenge Cup en 2022.

Meilleur marqueur d'essai du Lou

En dix saisons, le Néo-Zélandais a inscrit 75 essais. Il est tout simplement le meilleur marqueur d'essai du club. Lors de la saison 2015-2016, il explose le compteur avec 16 essais inscrits en Pro D2. Et ce samedi sera donc l'occasion où jamais de s'offrir un dernier plongeon dans l'en but lyonnais. "J'ai hâte de vous voir en tribunes et j'espère que je pourrais marquer et faire une petite célébration de Mickey pour vous ! (sourire) Si ça arrive, ça arrive mais si cela n'arrive pas, ce n'est pas grave.", assure le joueur dans une vidéo publiée par le club.

Et c'est non sans mal que Toby Arnold a commencé à clôturer son histoire lyonnaise à l'aube de fouler la pelouse du Matmut Stadium pour la dernière fois : "Le Lou ça a été ma vie pendant plus de dix ans... (il marque une pause, pris par l'émotion) Je suis devenu vraiment français avec mes émotions (rires). Cela va être très compliqué de partir mais je sais que c'est le bon moment. Mon travail est fait. C'est avec beaucoup d'honneur que j'ai eu la chance de rester ici. C'est rare, surtout pour un joueur étranger. Je suis vraiment reconnaissant. Ce sont que de beaux souvenirs que je vais garder à vie." En espérant que ce livre se referme de la plus belle des manières.