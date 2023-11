Alors que l'affaire a été classée sans suite par World Rugby à l'aube de la finale de la Coupe du monde, Tom Curry revient sur ses accusations de racisme à l'encontre de Bongi Mbonambi. Le deuxième anglais maintient ses propos et s'exprime brièvement sur le sujet.

"Pour moi, dans les deux cas, le ballon n'était pas en jeu. Bongi et moi étions en train de parler et il n'y a aucun malentendu de ma part. Je suis allé voir l'arbitre immédiatement. J'ai entendu ce que j'ai entendu. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet et je n'en parlerai plus.", explique Tom Curry dans les colonnes du Daily Mail.

Deux semaines après la fin de ce Mondial 2023, le troisième ligne a décidé de briser le silence, lui qui ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis les faits. Pour rappel, c'est lors de la demi-finale qui opposait les Anglais aux Boks que l'incident se serait produit. Durant le match, Bongi Mbonambi aurait tenu des propos racistes à l'encontre du troisième ligne anglais. Tom Curry avait directement prévenu Ben O'Keffe, l'arbitre de cette rencontre. Le joueur anglais lui aurait alors demandé que faire ? Mais ce dernier lui répondait : "Rien s'il vous plaît."

C'était difficile pour ma famille

Le tout est qu'à l'issue de ce match, cet incident faisait rapidement le tour des médias. World Rugby se saisissait donc de l'affaire qui sera classée sans suite juste avant la finale qui opposait la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. C'est par manque de preuves que l'instance n'aurait pas donné de suites à cet incident. Bongi Mbonambi avait donc pu jouer la finale prônant tout au long de la semaine un "malentendu" avec Tom Curry.

Après la demi-finale, la famille du troisième ligne du XV de la Rose aurait même été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Une fin de Coupe du monde compliqué pour Tom Curry qui assure : "C'était difficile pour ma famille, ma petite amie et mon frère. C'était une expérience difficile, mais c'est ce que c'est. L'enquête a été menée et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet".