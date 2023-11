Comme évoqué dans notre édition du 30 octobre, il va y avoir du mouvement dans le staff de Montpellier. Alors que David Gérard et James Coughlan avaient été envisagés pour prendre en charge la touche du MHR, c'est Antoine Battut qui a été choisi.

Depuis le titre de champion de France en 2022 les choses ont bien changé à Montpellier. Et ça devrait encore bouger dans le staff. Alors que Philippe Saint-André, directeur du rugby, a pris ses distances avec les terrains depuis l'arrivée de Richard Cockerill nommé au poste de manager, un nouvel entraîneur en charge de la touche va débarquer au MHR. Comme annoncé dans ces colonnes, trois noms étaient évoqués : James Coughlan, David Gérard et Antoine Battut. Finalement, c'est bien l'ancien Bayonnais qui va atterrir en terres montpelliéraines dans les jours qui arrivent. Alors que les discussions n'ont pas abouti avec James Coughlan et David Gérard, Montpellier a bien fait le choix de se tourner vers l'ancien entraîneur de Bayonne.

Battut pour épauler Cockerill

Écarté par l'Aviron bayonais depuis sa condamnation pour "violence aggravée" sur un infirmier en septembre 2023, Antoine Battut va donc retrouver les terrains et porter les couleurs du MHR dès cette saison. L'ancien troisième ligne passé par Montpellier en tant que joueur de 2014 à 2017 ne débarquera donc pas en terre inconnue. Battut apportera son soutien à Richard Cockerill qui assumait jusqu'ici un rôle de manager et d'entraîneur des avants.

Pour rappel, les protégés de Mohed Altrad se positionnent à ce jour à la 13e place du classement et donc en position de relégable avec Perpignan. Ce samedi le MHR affrontera Clermont à 17 heures au GGL Stadium.