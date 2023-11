Succès des Agenais dans leur antre d'Armandie (29-24) face à Béziers. Alors que les Héraultais menaient la danse sur les premières minutes, le SUA a construit son succès au fur et à mesure des minutes pour prendre le large et conserver son invincibilité à domicile. Suffisamment pour éviter le retour puissant des Héraultais qui arrachent le bonus défensif sur la sirène.

Le SU Agen bat l'AS Béziers Hérault 29-24 sur son terrain d'Armandie pour le compte de la 10 ème journée du championnat de ProD2.

Entre des Lot-et-Garonnais à la recherche d'un second souffle et des Héraultais désirant prolonger l'embellie de la semaine dernière face à Grenoble, l'opposition réservait bien des inconnues. Et il ne fallait pas être en retard, car les hommes de Pierre Caillet démarraient les hostilités à la vitesse de l'éclair par un essai de Plazy sur une récupération de Lorre au sol, bien téléguidée par la suite dans le couloir (0-7, 3 ème). Alors que le SUA perdait coup sur coup Tilsley et Ramoka sur blessure, les prémices de la rencontre semblaient douteux pour les locaux. Vincent inscrira deux pénalités consécutives (6-7, 17 ème) en guise de réplique et de meilleure tenue globale face à des Biterrois privés de ballons.



Les Héraultais profitaient d'une nouvelle incursion et d'une position de hors-jeu locale, pour prendre un écart avec trois nouveaux points inscrits par Marques (6-10, 22 ème). Le SUA poursuivait ses efforts vers l'extérieur et utilisait le jeu au pied pour déstabiliser la défense visiteuse. Il fallait un exploit personnel de Takulua pour s'affranchir de plusieurs défenseurs de l'ASBH et filer entre les poteaux, pour un essai plein de conviction (13-10, 30 ème). Alors que Tupuola écopait d'un carton jaune pour un en-avant volontaire (35ème), les hommes de Bernard Goutta se mettaient en évidence avec un par-dessus parfaitement exécuté par Volavola, tout près de griller la politesse à toute la défense adverse. Vincent rajoutera trois unités de plus avant la pause (16-10, 38 ème) et les Lot-et-Garonnais pouvaient se satisfaire à cet instant du match d'avoir su contourner les éléments contraires d'entrée de jeu.

Une charnière agenaise décisive

Et l'essai de Volavola après quelques minutes en seconde période donnait le tempo d'une équipe agenaise dans de meilleures dispositions, alors que l'ouvreur profitait de largesses défensives adverses (23-10, 45 ème). Vincent poursuivait également son sans-faute au pied (26-10, 50 ème) et les Lot-et-Garonnais pouvaient voir venir. Les Biterrois réagiront par l'intermédiaire de leurs avants tout d'abord, le ballon porté orchestré étant concrétisé par Marques dans un trou de souris (26-17, 58 ème). Les locaux s'en remettaient encore et toujours à la botte de Vincent pour écarter la menace (29-17, 60 ème) et asseoir un succès qui commençait à se dessiner.

Les visiteurs terminaient en trombe le duel, glanant les pénalités et en insistant pour atteindre l'éventuel bonus défensif qui arrivera sur l'aile de Plazy qui aplatira en coin. Lorre passera la transformation du bord de la ligne de touche et offrira ce point en guise de consolation (29-24, 81 ème). Les Agenais se replacent au classement, en étant toujours invaincus à Armandie et dépassant leur adversaire du jour avant un prochain déplacement chez le leader vannetais. Pour l'ASBH, encore des points inscrits à l'extérieur, mais toutefois insuffisant pour ramener cette victoire à l'extérieur, qui cale les hommes de Pierre Caillet en milieu de tableau avant la réception de Dax vendredi prochain.