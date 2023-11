Colomiers s’est offert sa première victoire de la saison loin de ses bases face à Montauban. Maxime Javaux, demi d’ouverture, revient sur ce succès lors duquel les Columérins ont su sortir le match parfait…

Une victoire bonifiée dans un derby, c’est la soirée parfaite ?

Nous n’avions pas encore gagné à l’extérieur cette saison. C’est un match de reprise. Nous prenons cinq points à l’extérieur. Je pense que nous n’avons pas encore réalisé. Malgré tout, il faut être humble. Ce n’est que le début du bloc. La semaine prochaine nous recevons Vannes. Nous ne voulons pas nous enflammer. Ce soir, c’est juste de la fierté et beaucoup de sourires dans les vestiaires, ça fait du bien car cela faisait un moment que cela n’était pas arrivé.

Finalement, vous n’avez jamais été inquiété ?

Nous montons en puissance. Nous avons récupéré des joueurs qui revenaient de blessures. Le groupe tourne moins cette semaine, il faut le dire donc forcément nous avons plus de repères sur le terrain. C’est plus facile pour jouer. Nous avons un groupe dense. Du turnover il va encore y en avoir donc c’est à nous de continuer à bosser tous ensemble pour réussir ce genre de performance.

Cette victoire face à Montauban peut-elle vous servir de référence ?

Oui, ça peut être un match référence. Je crois que c’est certainement notre match le plus consistant sur quatre-vingts minutes depuis le début de la saison. Sous la pluie à l’extérieur… C’est assez anecdotique mais oui !

Dax remporte le derby landais, Béziers humilie Grenoble, Provence Rugby solide dauphin, Colomiers dompte la pluie et Montauban... Les enseignements de la soirée de Pro D2https://t.co/eE2qiSsLnQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 3, 2023

Le jeu d’occupation a été important ce vendredi soir…

Je pense que nous avons mieux utilisé notre jeu au pied qu’eux. Cela reste qu’un match, il va falloir continuer sur ce chemin en ce qui concerne l’occupation et la conquête pour arriver à nos fins.

La semaine prochaine, c’est Vannes, le leader qui débarque à Colomiers…

Il n’y a pas photo… Ils sont leaders, loin devant tout le monde et invaincu. Ça va être un match de rugby… Je ne connais pas encore la météo mais comme je disais il faut capitaliser et avoir les bonnes attitudes et bien bosser toute la semaine pour ne pas croire que nous sommes déjà arrivés parce que ce n’est que le début du bloc. Cette réception est très importante. Pour le moment nous sommes toujours invaincus à domicile et c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous savons que c’est un gros match qui nous attend mais nous sommes impatients.