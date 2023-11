La dixième journée de Pro D2 débute ce jeudi soir avec un choc entre Colomiers et Vannes. Invaincus depuis le début de la saison, les Vannetais pourraient tomber en Haute-Garonne. Vendredi, les duels entre Agen et Béziers et entre Biarritz et Dax pourraient valoir le coup d'œil.

Colomiers - Vannes

C'est incontestablement le choc de cette 10e journée. Ce jeudi soir, Colomiers affronte le leader vannetais à Michel-Bendichou. Parfois en difficulté à domicile ces derniers temps, les Columérins auront fort à faire face à la seule équipe encore invaincue de Pro D2. Vannes marche sur l'eau en ce début de saison et sort d'une quatrième victoire à l'extérieur.

Certains cadres du début de saison breton ont tout de même été mis au repos pour ce nouveau déplacement, ce qui pourrait avantager la colombe. Les Columérins sortent d'un succès probant sur la pelouse de Montauban et veulent poursuivre sur cette voie afin d'intégrer le top 6. Dans un match disputé, Colomiers a l'avantage.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Mont-de-Marsan - Montauban

On dit souvent qu'un derby ne se joue pas, il se gagne. Seulement, c'est bien du côté de Dax que Mont-de-Marsan a vu sa série de cinq victoires consécutives se terminer, après un combat de longue haleine. Les hommes de Patrick Milhet ont laissé Provence Rugby prendre quatre points d'avance au classement et s'envoler avec Vannes. Face à Montauban, ce sera donc opération rachat pour les Jaune et Noir.

Les Landais ne sont d'ailleurs pas les seuls vexés pour cette rencontre, puisque les Montalbanais ont eux aussi perdu un derby. C'est même sur sa pelouse de Sapiac que les Vert et Noir ont concédé une lourde défaite face à Colomiers. Difficile à accepter mais ce match sera une opportunité pour les deux équipes de trouver le pardon.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Montauban

Biarritz - Dax

Malgré les critiques, Biarritz carbure à domicile. Ça tombe bien, après la réception concluante d'Agen la semaine dernière, c'est au tour de Dax de se présenter à Aguiléra. Portés par des avants dominateurs face au SUA, les Biarrots pourraient bien utiliser la même recette pour disposer de l'USD vendredi soir. Mais les Dacquois ont des arguments à faire valoir.

Leur courage leur a permis de triompher face à Mont-de-Marsan et plus généralement, les hommes de Jeff Dubois arrivent souvent à accrocher leurs adversaires. Face au BO, cela sera dur mais pourquoi pas ?

Notre pronostic : victoire de Biarritz avec le bonus offensif

Brive - Soyaux-Angoulême

Que valent réellement ces Brivistes ? Largement favoris de Pro D2 en début de saison, les hommes de Patrice Collazo se prennent les pieds dans le tapis contre des équipes réputées moins ambitieuses. Cela a de nouveau été le cas la semaine dernière à Aurillac, où les Coujoux ont été dominés dans le jeu d'occupation. De retour à la maison, ils voudront frapper fort.

C'est à une équipe en danger que les Brivistes feront face. Soyaux-Angoulême flirte avec la zone rouge et ne compte qu'un point d'avance sur Grenoble, treizième. Les hommes d'Alexandre Ruiz ont pourtant réalisé une bonne performance la semaine dernière en venant à bout de Nevers à Chanzy. Contre Brive, ce sera encore une marche au-dessus...

Notre pronostic : victoire de Brive avec le bonus offensif

Provence Rugby - Aurillac

Plus les semaines passent, plus on se dit que cela pourrait bien être la bonne année pour Provence Rugby. Jamais qualifiés en phase finale de Pro D2, les Aixois sont de magnifiques deuxièmes au classement cette saison après neuf journées. Une place qui fut confortée la semaine dernière grâce à un succès important glané sur la pelouse de Valence-Romans, pourtant meilleure équipe à domicile.

Favoris pour la réception d'Aurillac, les hommes de Mauricio Reggiardo n'ont pas encore perdu à la maison tandis qu'Aurillac est la pire équipe du championnat à l'extérieur. Difficile de donner des motifs d'espoir aux Cantalous pour ce vendredi soir. Peut-être devront-ils s'inspirer de leur succès face à Brive la semaine dernière.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby avec le bonus offensif

Agen - Béziers

Le revers à Biarritz a fait mal, très mal à Agen. Dépassés par la puissance adverse, les Lot-et-Garonnais ont concédé leur quatrième défaite de la saison et stagnent à une peu glorieuse onzième place au classement. Il faut vite réagir mais rien ne sera simple pour les hommes de Bernard Goutta, qui ont peu rassuré lors de leur dernière réception à Armandie.

D'autant plus que Béziers s'est repris. Toujours inconstant, l'ASBH a écrasé Grenoble la semaine dernière et s'est rassuré. Les Biterrois peuvent compter sur des joueurs cadres comme la charnière Marquès - Nanaï-Williams ou le serial marqueur Raffaele Costa Storti. Et si les Héraultais frappaient un grand coup ?

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Agen

Nevers - Rouen

Peut-être le match le plus déséquilibré de la journée. Toujours dans le top 6 malgré sa défaite frustrante à Angoulême la semaine dernière, Nevers reçoit Rouen dans un stade du Pré-Fleuri toujours inviolé cette saison. Sereins à domicile, les Neversois accueillent une formation rouennaise en grande difficulté.

Grand perdant de la semaine dernière avec son revers à domicile face à Vannes, Rouen est dernier de Pro D2 et compte cinq points de retard sur le premier non relégable (Soyaux-Angoulême). L'addition risque de se corser encore un peu plus...

Notre pronostic : victoire de Nevers avec le bonus offensif

Grenoble - Valence-Romans

Les Grenoblois se font peur en ce début de saison. Après le retrait de six points au classement, on pourrait dire qu'il est logique mais immérité de voir le FCG traîner à une bien triste treizième place au classement. Mais sa position de barragiste, Grenoble l'a aussi à cause de ses performances. Humiliés à Béziers la semaine dernière, les Grenoblois peinent à remonter au classement.

C'est peut-être la réception de la surprenante équipe de Valence-Romans qui pourrait changer la donne. Les Drômois ont perdu pour la première fois de la saison à domicile et ont largement reculé au classement. En énorme manque de points à l'extérieur, ils auront du travail en Isère...

Notre pronostic : victoire de Grenoble