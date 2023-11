Ce dimanche, le Stade toulousain s'est incliné sur la pelouse de Pau sur le score de 13-9. À l'issue de la rencontre, Ugo Mola n'a pas cherché d'excuse au moment d'évoquer la défaite des siens.

Qu'a-t-il manqué à Toulouse pour s'imposer à Pau ?

Énormément de choses. Le match ne s'est jamais vraiment lancé d'un côté comme de l'autre. Aucune des deux équipes n'a réussi à tenir le ballon sur quatre temps de jeu sans qu'une faute ou un fait de jeu ne vienne arrêter l'action. Malgré des dernières situations positives de notre part grâce à l'énergie du désespoir, on pouvait difficilement espérer mieux avec une prestation comme celle-ci. Il nous a manqué de la vitesse, de l'intensité et des munitions.

Vous pouvez tout de même gagner à la fin...

C'est vrai. On n'est pas bousculés dans le jeu, on n'a pas bousculé les Palois non plus, donc il ne s'est pas passé grand chose. Je ne suis pas convaincu que vous (les journalistes N.D.L.R) ayez passé un grand moment ce dimanche soir... Je pense que les joueurs ne se sont pas régalés non plus, même s'il y a eu de l'intensité. Marquer neuf points à l'extérieur, c'est insuffisant. Bravo à Pau, car il faut reconnaître qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. La défaite n'est pas cruelle, elle juste normale et logique.

Êtes-vous surpris de voir la Section paloise co-leader du championnat après cinq journées ?

Je pense que le championnat est un peu particulier cette année. Je leur souhaite d'être en haut très longtemps, mais il faut attendre encore un peu. Une saison, c'est très long. Certaines équipes vont se renforcer avec le retour des internationaux.

Les nombreux changements, certains forcés, en seconde période ont-ils désorganisé l'équipe ?

Ça déstabilise toujours un peu. On avait envie de finir avec une équipe expérimentée, notamment devant. Malheureusement, les blessures ont quelque peu changé les plans, notamment en conquête. On a perdu trop de ballons pour inquiéter comme il se doit les Palois.

Avez-vous vu du mieux dans les rucks, secteur dans lequel vous étiez en difficulté la semaine dernière face à l'UBB ?

Pas vraiment. Le match est encore faible à ce niveau-là. On sait l'engagement qu'il faut y mettre, et force est de reconnaître que nous sommes en difficulté dans le jeu au sol. Ensuite, s'il n'y avait eu que ça lors de ce match... Cette semaine, il y a d'autres secteurs où nous n'avons pas été bons.

Lesquels ?

Un peu tous. La touche ne nous a pas permis dans lancer notre jeu par exemple. C'est dommage car le groupe avait fait le nécessaire la semaine dernière pour gagner face à l'UBB, ce n'est pas passé ce dimanche.

Terminer un match sans essai est quelque chose de rare pour le Stade toulousain, est-ce que ce manque d'efficacité vous surprend ?

Nous n'avons pas eu d'occasion. Tu ne peux pas marquer si tu ne provoques pas. Mis à part la dernière action, peut-être, nous n'avons jamais réussi à enchaîner les temps de jeu. Le reste du temps, il ne s'est rien passé, ou presque.

Dans ce match, Mathis Castro Ferreira a fêté sa première titularisation chez les pros, Kalvin Gourgues sa première apparition, on apprend plus dans un match accroché comme celui-ci ?

Ils se sont aperçus que tout allait plus vite. Je pense que Kalvin va passer du temps à taper en touche après cette rencontre (rires). Ils sont nés en 2004 et 2005, je le rappelle. Je préfère une première compliquée, car elle permet de continuer à bosser. Ce sont des gamins qui vont jouer très longtemps pour le Stade toulousain, je ne suis pas inquiet.

En fin de rencontre, pourquoi avez-vous décidé de prendre les points plutôt que d'aller en touche ?

Nous jouions la 73ème minute, donc il restait encore du temps. Cela ne vous aura pas échappé que le match était très serré, et quand vous avez un buteur comme Melvyn Jaminet, ça se tente. En plus, on avait perdu trois touches quelques secondes auparavant. Mais franchement, j'aurais été gêné de venir m'exprimer si on avait gagné à la fin.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Melvyn Jaminet ?

C'est plutôt bien. Il manquait de rythme car il était blessé en fin de saison dernière et il a peu joué lors de la Coupe du monde. Il fallait qu'il se reconnecte avec nous. Melvyn reste un très bon joueur, qui a encore montré toutes ses qualités au pied. L'objectif désormais est qu'il retrouve quelques automatismes avec nous pour les prochaines semaines.