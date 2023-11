Un peu plus d'une semaine après la fin de la Coupe du monde en France, les médias néo-zélandais révèlent que la famille de Ian Foster aurait été agressée à Paris. La femme et la fille du sélectionneur néo-zélandais auraient été menacées au couteau, non loin de leur hôtel.

Les faits auraient eu lieu quelques jours avant le début de la Coupe du monde et le match d'ouverture opposant la France et la Nouvelle-Zélande. Alors que les All Blacks logeaient au Novotel de Créteil, la femme et la fille de Ian Foster, le désormais ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, auraient été agressées par un homme armé d'un couteau. Par chance Leigh Foster et sa fille Michaela s'en seraient sorties indemnes physiquement mais tout de même choquées, rapporte le média néo-zélandais 1News. À ce jour, personne ne sait si Ian Foster et son entourage ont porté plainte contre l'agresseur. Après les faits, les joueurs comme leur entourage ont été encouragés à éviter les sorties nocturnes... Un accueil en France qui laisse à désirer Et cette agression n'est pas le seul problème qui a été pointé du doigt. 1 News rapporte également les conditions dans lesquelles ont été reçus les All Blacks. Dans l'hôtel où ils logeaient au début du Mondial, certaines chambres n'étaient visiblement pas équipées de climatisation alors que les températures approchaient facilement les 35 degrés au début de la compétition. L'hôtel en question aurait donc été retiré de la liste des établissements proposés par World Rugby pour la Coupe du monde. Entre l'insécurité et la qualité d'un hôtel qui laisse à désirer, les Néo-Zélandais n'auront pas vraiment été mis dans des conditions optimales pour le début de la compétition. Pour l'heure, ni Ian Foster ni son entourage n'ont réagi à cette agression.