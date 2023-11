Plusieurs internationaux français retrouvaient les pelouses ce week-end, quelques semaines après la déception de la Coupe du monde. Ce samedi, la plupart ont réalisé de belles performances. Retour sur celles-ci.

Macalou a repris ses habitudes

Dans le XVIe arrondissement de Paris, Sekou Macalou a ses petites habitudes. Le troisième ligne retrouvait Jean-Bouin et le maillot du Stade français ce samedi pour affronter Castres dans un duel de haut de tableau. Un choc qui n'en fut finalement pas un tant la domination des Parisiens était impressionnante. Au sein de ce collectif bien huilé, Macalou a fait ce qu'il sait faire de mieux.

Laurent Labit a apprécié la réaction de ses joueurs après le non-match disputé à Bayonne la semaine précédente \ud83d\udde3\ufe0f

L'entretien complet > https://t.co/ZwgrGHQZNP pic.twitter.com/jJUl6SePkh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 5, 2023

Ses différentes prises d'initiatives ballon en main lui ont permis de se mettre en confiance dans un rôle très offensif. Macalou eut une grosse activité lors de cette rencontre et fut récompensé par un essai opportuniste. Une après-midi tout sourire.

Lucu et Bielle-Biarrey se régalent

À Chaban-Delmas, trois Bleus refoulaient les pelouses quelques semaines après l'échec face à l'Afrique du Sud. Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana. Un retour qui fut triomphant puisque les Girondins l'ont emporté face à Montpellier (26-13) et que les Bleus ont brillé. Capitaine de l'UBB, le demi de mêlée a eu la mainmise sur le match et a dicté parfaitement le jeu de son équipe, reprenant ses bonnes vieilles habitudes.

Louis Bielle-Biarrey a fait son grand retour sous le maillot de l'UBB. Il a participé à la victoire 26-13 contre Montpellier en marquant le dernier essai qui a soulagé tout le stade. \ud83d\udc47https://t.co/OCOoOe4Zlj — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Bielle-Biarrey n'a lui pas eu beaucoup d'espaces pour s'exprimer mais a tout de même su se montrer décisif. Bien décalé par Nicolas Depoortere, il a inscrit son premier essai de la saison en Top 14. L'ailier s'est dit quelque peu libéré : "Ça fait du bien de passer à autre chose après la Coupe du Monde. Ça fait du bien de retrouver les copains, de retrouver Chaban-Delmas et son ambiance qui ne nous déçoit jamais trop." Le troisième larron, Yoram Moefana, est lui entré en jeu à la mi-temps et a été actif.

À noter que Bastien Chalureau est entré en jeu dans cette rencontre. Le deuxième ligne du MHR est à créditer d'une prestation terne avec seulement deux plaquages en 27 minutes, pour un de manqué.

Gros discret, Villière a essayé, Ollivon a surnagé

Malgré leur défaite en Catalogne contre l'Usap, les internationaux français du RCT n'ont pas vraiment à rougir de leur performance. Le plus discret d'un trio composé d'Ollivon, Villière et Gros a été le pilier gauche. Pénalisé à une reprise, il n'a pas marqué les esprits malgré six plaquages et trois courses.

De son côté, Gabin Villière a eu quelques ballons à se mettre sous la dent sur son aile, mais l'ancien Rouennais a parfois été maladroit dans ses gestes. Néanmoins, il a posé d'énormes problèmes à la défense perpignanaise avec notamment sept défenseurs battus. Pas trop mal. En défense, comme on le connaît, il ne s'est pas échappé.

L'ouvreur du RCT a vécu une drôle de mésaventure en tentant de buter !



La vidéo > https://t.co/MLHdnFX7TG pic.twitter.com/amWSGxgP7g — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Et que dire de Charles Ollivon ? Le troisième ligne est en forme, et il l'a encore une fois prouvé. En plus d'avoir marqué le premier essai des siens, l'ancien joueur de Bayonne a rayonné au milieu d'une formation varoise imprécise. Ballon en main, il a toujours amené du danger, en attestent ses deux franchissements et ses trois défenseurs battus. Précieux, il est le meilleur plaqueur du RCT avec onze interventions défensives (à égalité avec Halagahu et Alainu'uese). Clairement le meilleur Toulonnais ce samedi soir.

Couilloud et Taofifenua ont pesé

Ils sont passés proche de faire le gros coup sur la pelouse du Racing 92, ces Lyonnais ! Devant à une petite minute de la fin du match, le Lou a craqué en toute fin de partie en encaissant un essai de Tristan Tedder. Pourtant, les internationaux français avaient fait le travail. Malin, Baptiste Couilloud a mis du rythme sur le synthétique de la Paris la Défense Aréna et a même inscrit un essai en filou.

Samedi soir, le All Black du Racing 92 Francis Saili fut impressionnant balle en mains quand de l’autre côté, Josiah Maraku eut bien du mal à défendre les attaques franciliennes...https://t.co/hOFOysieD6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Son compère Romain Taofifenua a lui été à la pointe du combat en distribuant plusieurs caramels dans le jeu. Il s'est d'ailleurs fait mal à la cheville après avoir asséné un gros plaquage. Plus de peur que de mal semble-t-il.

Fickou et Woki chauffent le moteur

Contrairement à Couilloud et Taofifenua, Gaël Fickou et Cameron Woki étaient seulement remplaçants pour ce match entre le Racing 92 et Lyon. Entrés simultanément à la 51e minute, les deux Franciliens ont aidé les leurs à revenir dans le match pour finalement s'imposer à la dernière minute face au Lou.

Après la victoire des siens, Stuart Lancaster a mis en avant « le caractère » de ses joueurs mais reste aussi conscient qu’il est encore des choses à améliorer dans le jeu du Racing 92. \ud83d\udc47https://t.co/K4qY4jWt70 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Fickou s'est d'ailleurs signalé positivement, puisque c'est lui qui parvient à trouver de l'avancée pour les Ciel et Blanc juste avant l'essai décisif de Tedder. Woki a lui récupéré quelques munitions en touche et s'est montré un peu timide. Le moteur se remet en marche.