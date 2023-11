Louis Bielle-Biarrey a fait son grand retour sous le maillot de l'UBB. Il a participé à la victoire 26-13 contre Montpellier en marquant le dernier essai qui a soulagé tout le stade.

Vous reveniez ce soir sous le maillot de l’UBB. Quelles furent vos sensations ?

C’est sûr que ça m’a fait beaucoup de bien. Ça fait du bien de passer à autre chose après la Coupe du Monde. Ça fait du bien de retrouver les copains, de retrouver Chaban-Delmas et son ambiance qui ne nous déçoit jamais trop. Rejouer ici c’est se sentir chez soi.

Aviez-vous été mis au courant de certains plans de jeu, de certaines stratégies propres à l’UBB ?

Oui, dès qu’on a été éliminés, Yannick nous fait parvenir un projet de jeu pour qu’on puisse le découvrir durant nos vacances. Dès notre retour à Bègles nous avons eu une réunion spéciale avec Yannick et le staff pour approfondir tout ça. Et sur le terrain, même si c’est allé très vite, une semaine, on s’est sentis aidés par tout le monde.

[LE BAROMETRE DE #UBBMHR] Les Bordelais se sont imposés 26 à 13 en prenant le large à la 77e face à des Héraultais qui ont bien résisté. Maxime Lucu a reçu une ovation magistrale du public. \ud83d\udc47https://t.co/IUWwslWIMi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Quid de votre retour au rythme de la compétition ?

Avec une semaine d’entraînement seulement, la première mi-temps m'a semblé très exigeante, car on a pas mal tenu le ballon, il fallait donc beaucoup courir et ce fut assez compliqué. La deuxième mi-temps fut plus émaillée de touches et de mêlées, donc un peu moins exigeante.

On sent que mentalement votre retour vous fait vraiment du bien. Fini le ressassement de l’élimination, non ?

Oui, nous étions à l’hôtel depuis trois mois. Ça faisait donc du bien de retrouver un cadre plus reposant, et une certaine routine avec les copains de Bordeaux.

Comment analysez-vous cette victoire face à Montpellier à l'issue d'un match assez disputé ?

On voulait une victoire, déjà c’est le plus important. En première période, défensivement, on n’a pas été au niveau, mais l’attaque fut de qualité, on a pu mettre en place notre jeu même si on n'a pas concrétisé nos temps forts. En deuxième mi-temps contre le vent, on est tombé dans le rythme de l’adversaire. On allait de touche en mêlée, mais on n’a pas encaissé beaucoup de points alors qu’on se trouvait souvent dans notre camp. C'est une satisfaction.

Pouvez-vous nous raconter votre essai marqué à la 77e qui a soulagé tout le monde ?

Oui, j’appelle Nicolas qui ne me fait pas souvent des passes en match (sourire). Le coup était bon à l’extérieur, que ce soit pour Yoram ou pour moi. On a appelé le ballon, la passe est arrivée.

Était-elle avant ou pas ?

Je suis Bordelais. Je vais dire qu’elle était à la limite. Si j’étais Montpelliérain, j’en serais moins sûr.

On vous a vu réussir une jolie relance avec Maxime Lucu côté fermé. Y a-t-il une relation spéciale entre vous ?

En équipe de France, nous étions ensemble en chambre. Donc on se connaît mieux, même si on se connaissait déjà. On a nos repères bien à nous, qui se sont forgés avec les Bleus. On s’est toujours bien trouvés et j’espère que ça va continuer.

Dans la vie, votre statut a-t-il changé ?

Pas plus que ça, il est sûr que je prends un peu plus de photos. Mais j’essaie de rester moi-même.

Allez-vous reprendre la faculté ?

Oui, j’ai rendez-vous mercredi avec un responsable de la fac et le responsable des études de l’UBB. Mon statut ne va pas changer. Je vais passer les épreuves comme tout le monde, je vais assister aux cours comme tout le monde. Rassurez-vous, je n’ai pas oublié où c’était. Je vais continuer à étudier la GEA, gestion entreprises, administration.