Samedi soir, le All Black du Racing 92 Francis Saili fut impressionnant balle en mains quand de l’autre côté, Josiah Maraku eut bien du mal à défendre les attaques franciliennes...

Les Tops

Francis Saili

A 32 ans, l’ancien All Black est probablement dans la forme de sa vie. Samedi soir et alors qu’il avait été nommé capitaine du Racing 92 par le manager anglais Stuart Lancaster, Francis Saili s’est montré particulièrement tranchant en attaque, perçant le rideau adverse sur chacun des ballons touchés. On comprend mieux pourquoi les dirigeants franciliens ont décidé de prolonger son contrat de "joker coupe du Monde" jusqu’à la fin de la saison…

Tristan Tedder a offert la victoire au Racing 92 en toute fin de match !



Le résumé > https://t.co/kc7bS0HjbO pic.twitter.com/6RWRtl4DZQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Gaël Fickou

Lui qui sort d’une Coupe du monde si discrète a largement contribué à la victoire au forceps des Racingmen, samedi soir. De quelle façon, dites-vous ? Sur l’ultime ballon du match et alors que les Franciliens étaient menés de cinq points par le Lou, Gaël Fickou prit alors la défense adverse à revers, avança franchement et permit aux siens d’amorcer la marche avant : au bout du bout, l’action en question se termina par l’essai libérateur de Tristan Tedder. Merci qui ?

Hassane Kolingar

Après avoir vécu deux saisons cauchemardesques, la faute à une série de lourdes blessures au genou, le pilier international du Racing 92 Hassane Kolingar revient peu à peu à un niveau intéressant : samedi soir, l’enfant du Nord de Paris fut convaincant balle en mains, propre en mêlée fermée et globalement très actif, aux quatre coins du terrain.

Baptiste Couilloud

En regardant jouer de le demi de mêlée du Lou, on comprend aisément que celui-ci a rongé son frein durant cette Coupe du monde où son temps de jeu fut réduit à peau de chagrin... Impressionnant samedi soir, Baptiste Couilloud fut donc à l’origine de toutes les meilleures attaques lyonnaises, aplatit même un bel essai en solitaire en première période et globalement, son jeu au pied, qui n’est à priori pas son point fort, fut quasiment parfait. Du grand Couilloud, n’est-ce pas ?

Les Flops

Arno Botha

Sur la pelouse ultra-rapide de Paris-La Défense-Arena, on s’attendait à ce que le numéro 8 sud-africain du Lou, d’habitude si fort à l’impact, fasse avancer les siens sur chacun de ses ballons ou presque. Las pour les Lyonnais, Arno Botha ne trouva véritablement jamais son rythme de croisière à Nanterre et ne brilla que trop rarement avec, en pognes, le « référentiel commun » cher à Pierre Villepreux.

Josiah Maraku

Lui que l’on connaît habituellement comme un attaquant racé fut plutôt emprunté samedi soir, à Nanterre. Maladroit balle en mains et parfois pris en défense par les courses d’Inia Tabuavou et Francis Saili, il fut également coupable d’une faute balourde sur Donovan Taofifenua, une erreur qui coûta d’ailleurs trois points aux Lyonnais en fin de première période.