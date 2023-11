Pour la dernière rencontre du jour, comptant pour la 5e journée du championnat, le Racing 92, dans son antre de la Paris Défense Arena, a pris le dessus sur Lyon au terme d'une rencontre pleine de suspense. Tedder a libéré les siens grâce à un essai et à une transformation après la sirène (22-20).

Après avoir passé l'après-midi avec des matchs sous un temps pluvieux, La Paris Défense Arena a offert des conditions optimales aux acteurs. Avec deux équipes joueuses, la partie a tenu ses promesses. Longtemps devant au score, les Rhodaniens ont lâché le succès à quelques secondes du terme de cette rencontre. Tedder, d'un crochet intérieur, s'est joué de l'Italien Ioane pour offrir un succès précieux (22-20).

Grâce à ces quatre points, le Racing 92, en attendant le Pau - Toulouse de demain, récupère la place de leader (18 points). Avec ce bonus défensif, Lyon reste en milieu de classement (8e, 11 points).

Le duo Saili - Tabuavou a répondu à la malice de Couilloud

Dans un premier acte enlevé, les acteurs ont longtemps manqué de précision dans le dernier tiers du terrain alors que les franchissements étaient clairs. Il a fallu un coup de filou de Baptiste Couilloud pour ouvrir la marque. À la suite d'une pénaltouche trouvée par Jackson, à l'entrée des 22 mètres du Racing 92, Coltman a lancé le ballon en milieu d'alignement.... pour son demi de mêlée ! En malin, le capitaine du LOU s'est proposé, a réalisé un coup de la toupie, et a résisté à Wade pour marquer en coin (0-5, 23e).

Assommé le Racing 92 ? Sûrement pas ! Vexés, les Ciel et Blanc ont aussi sorti de leur chapeau un lancement de jeu. Sur une touche dans les 40 mètres adverses, Saili a envoyé une passe au cordeau pour Tabuavou. Le Fidjien a percé puis a assuré la continuité sur l'extérieur. Au terme du renversement, le même Tabuavou a profité d'un leurre du Néo-Zélandais pour terminer le coup à proximité des perches (7-8, 25e).

Top 14 - Le Racing s'est imposé face au Lou Icon Sport - Icon Sport

Dans ce début de chassé-croisé, Jackson a redonné l'avantage à son équipe, sanctionnant une position de hors jeu de Kolingar (7-8, 33e). Trois minutes plus tard, à 50 mètres, l'Irlandais n'a pas été en mesure de récompenser l'effort en mêlée de ses partenaires. Cinq unités laissées de côté qui ont coûté cher en fin de partie. Juste avant la pause, Tedder ne s'est pas privé pour permettre à son équipe de basculer en tête à la pause (10-8, 38e).

Tedder est sorti du chapeau

Dès le retour de la deuxième période, Jackson s'est repris dans son rôle de buteur pour punir une nouvelle faute de Sanconnie dans un ruck (10-11, 43e). Mais, à l'instar du premier acte, les Franciliens ont rapidement répondu. La réception du renvoi n'a pas été assurée par les Rouge et Noir, et après plusieurs temps de jeu dans le sens, l'inévitable Laclayat, en difficulté en mêlée, a aplati sur la ligne (15-11, 45e).

Devant à la marque, et malgré les six changements d'un coup de Lancaster, les Racingmen ont perdu le fil de la partie. Les Franciliens ont mis trop d'envie dans les rucks. Tour à tour, Jackson s'est montré précis à longue distance (51e et 58e, 15-17). À 55 mètres, l'Irlandais a laissé le tee à Niniashvili. Bien lui en a pris, car le Géorgien a montré qu'il avait également une frappe précise (15-20, 60e).

Plus rien n'a été marqué jusqu'au dénouement final. Sanctionné en mêlée, Kaabeche a offert la balle de match aux locaux. Avec l'appui du banc, les Racingmen ont effectué du jeu frontal, dans une action à moins de dix passes. Sur le renversement, Tedder a pris de court Ioane pour empocher la mise (22-20, 80e).

Samedi prochain, Lyon tentera de se venger lors de la réception du Stade Français Paris. Le lendemain, le Racing 92 se rendra avec de l'ambition à Mayol, pour défier Toulon.